Vecinos del barrio Utedyc viven una pesadilla con robos diarios en vehículos

Los vecinos del barrio Utedyc no ocultan su indignación ante una seguidilla de robos que se reitera en el tiempo y que provoca múltiples perjuicios. Al igual que en otros puntos de la ciudad, los ilícitos ocurren principalmente en horas de la noche y la madrugada y los delincuentes se concentran en los vehículos estacionados sobre la calle. De esa forma, muchos autos terminan sin sus ruedas, espejos retrovisores y paragolpes.

Una de las vecinas que dio detalles sobre la situación que están viviendo es Silvia Pascual , quien en diálogo con LU5 precisó que en el presente año efectuaron no menos de ocho denuncias. “Se llevan espejos, ópticas, paragolpes, neumáticos”, apuntó la vecina del Utedyc.

robarruedas belen 16.jpg

Igualmente, los delincuentes no se limitan a llevarse lo que se encuentra en el exterior de los vehículos y, en varios casos, buscan forzar puertas o rompen las ventanillas. También no descartan que, en otras oportunidades, hayan utilizado los inhibidores de alarmas. Pascual recordó que en uno de los robos sustrajeron del interior de un vehículo un taladro y otras valiosas herramientas. Destacó que “en esa oportunidad, no sonó la alarma”.