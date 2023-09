Victoria Garro: "Nuevamente la justicia nos golpea, ya no hay piedad"

Y los golpes a los Garro no dejaron de llegar, pero ayer fue la estocada final cuando el Tribunal de jurado de enjuiciamiento resolvió declarar inadmisible la apertura del proceso a Raquel Gass, un error del que nadie se hará cargo en la Justicia y por el cual tampoco hay sanciones. El poder en estado puro, demostró que pertenecer tiene sus privilegios.

Victoria siente que le ha fallado a su padre, la promesa de obtener justicia que le hizo sobre su tumba, pero lo que todavía no descubre Victoria es todo lo que ha aprendido, eso sí no le pidan que crea en el Estado y en sus instituciones, a golpes aprendió lo que valen los de abajo para el Poder.

Y así fue, en el día de ayer (martes) nos encontramos transitando otro gran dolor, nuevamente la justicia nos golpea, ya no hay piedad.

Sabíamos que era difícil, las esperanzas eran pocas, pero no les voy a mentir, las teníamos. Sabíamos que enfrentarnos ante la corrupción de gente con tanto poder iba a ser largo y doloroso, pero aún así lo hicimos, aún así nos poníamos la remera con la foto de papá impresa en ella y salíamos a dar batalla, a pedirle apoyo a la gente, a dar una nota para que les llegue a todos y nos manden sus fuerzas.

Fui fuerte, me aguanté las lágrimas más de una vez para secarlas de mi abuela quien siente el dolor de la muerte de su hijo a cada instante.

Hablé de justicia, hable de inseguridad, hable del valor del uniformado, de su desproteccion, pedí explicaciones, llame, averigüé, le prometí una justicia a mi padre y fallé.

Hoy nos vuelven a demostrar que sin poder no tenemos justicia, nos vuelven a demostrar que no importa cuanta corrupción ejerzas, un buen cargo te salva de todo, nos vuelven a demostrar que no está en el diccionario de esa gente la palabra "humanidad".

No importa cuanto pisotees a una familia, si no gozan de un apellido importante no pueden lograr nada, aunque dejen el alma y todas sus fuerzas en el intento.

¡Qué injusticia! ¡Cuánta corrupción! No hay palabras para describir este hecho que deja en evidencia que no podemos confiar en jueces que cobran sumas de dinero exageradas para llevar a cabo una labor, brindar justicia, algo que no existe.

No hay mucho más para decir, solo confiar en la justicia de Dios, que de esa nadie se salva.

Y a usted señora Gass, ojalá nunca le toque vivir el calvario que nos hizo pasar. Espero que no pueda dormir tranquila sabiendo que una madre (la de mi papá) se muere y que lo único que esperaba de usted, es que obre con transparencia, lo cual está claro que no hizo.

Y si algo tuviera que decirle a aquellos policías que salen cada día a exponer su vida, a quienes por la mínima razón los sancionan, investigan y llevan a la justicia como si fuera un delincuente más, es que deseo con mi corazón que Dios los acompañe en cada procedimiento, porque nadie los respalda, nadie va a salir a la calle por ustedes, y a nadie les importa si su asesino cumple con su pena y hasta los liberan sin decir nada, cubriéndose las espaldas y burlándose de su familia.

Papá: ojalá conserve muchos años mi memoria ese último abrazo, ese último TE AMO, ese recuerdo de un policia que se fue a trabajar y nunca más volvió.