Video: la gitana secuestrada en Neuquén rompió el silencio

Vale aclarar que en el mundo gitano se realizan emparejamientos y casamientos acordados, donde la familia del novio paga una dote por la joven. Pero cuando no existe este tipo de arreglos, se suele raptar a la gitana y luego se busca acordar el pago de una dote para que se case con un integrante de la familia que se la llevó.

En el caso de Belén, la familia asegura que todavía no tenían ningún arreglo matrimonial para la hija y que salía poco y nada de la casa. Por eso es que denunciaron el secuestro que ocurrió la madrugada del 13 de septiembre y hasta brindaron datos del gitano que se la llevó para casarla con uno de sus hijos.

image.png Nicolás y Marcela con sus hijas.

Ni por un millón de dólares

Marcela conoce bien las costumbres gitanas y aseguró que “con esa gente no queremos saber nada. Acá no hay dote ni arreglo posible. No queremos saber nada con ellos, solo queremos de regreso a nuestra hija”.

A su vez, Nicolás, el papá de la joven, ratificó su intención de no acordar nada con la familia que se llevó a su hija. “Ni por un millón de dólares la dejo a mi hija con esa gente. Ellos están muy mal vistos acá en Neuquén y por eso se fueron a vivir a Roca”, aclaró el papá gitano.

De acuerdo con lo averiguado por LMNeuquén, la familia que se llevó a la joven adolescente está vinculada a la muerte de una niña de la comunidad gitana que ocurrió en marzo de 2018. Esa muerte fue el detonante para que esta familia gitana se fuera de Neuquén con destino a Roca, ya que la propia comunidad zíngara neuquina los rechaza.

Gitana sale a decir la verdad.mp4

El video de la gitana Estrella Belén

La noticia de la denuncia por el secuestro de Estrella Belén de 15 años ha tenido mucho impacto, difusión y viralización. Es por ese motivo que la joven gitana grabó un video donde arrobó a LMNeuquén y a la Policía del Neuquén. Es decir, envió un mensaje directo por su Facebook que solo cuenta con esa publicación.

“Soy Estrella Belén López y les quería informar que a mí nadie me secuestró, nadie me obligó a casarme. Yo quise por mi voluntad propia. Yo con mi novio estoy desde hace dos años saliendo y yo lo quise a él", explicó la joven.

“A mí mi familia me quería obligar a casar con mi primo, que es más que un hermano para mí. Yo no lo quise a él", aclaró la gitana.

"Yo elegí venir acá porque yo lo quiero mucho a mi novio. Acá estoy bien y le quería informar eso, que la denuncia que hizo mi familia nada que ver”, concluyó Estrella Belén.

El video genera mucha controversia en los investigadores que conocen las costumbres gitanas, pero en paralelo la familia de Estrella Belén afirman que quieren a su hija de regreso y entienden que la podrían haber forzado a grabar ese video.

No obstante, de acuerdo a las costumbres gitanas, si la joven se casó el escenario es más complejo porque la familia de la novia tendría que sentarse a analizar si aceptan la denominada "dote" aunque ya han advertido que no quieren saber nada con esa familia. Este culebrón gitano parece tensarse cada vez más.