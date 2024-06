Video: pelea y tiros en pleno centro de Rincón de los Sauces

Fuentes policiales indicaron que el hecho ocurrió frente a un pub de la zona, donde también está ubicada una remisería. También, se confirmó que el hospital local no registró ningún ingreso de personas lesionadas con armas de fuego.

Peleas y tiros en Rincón de los Sauces.mp4

De igual forma, se aclaró que no hubo intervención policial en el momento porque no se formalizó ninguna denuncia durante el transcurso de la pelea. Por este motivo, el suceso está en plena investigación y se están relevando datos que permitan esclarecerlo. Hasta el momento no hay personas demoradas.

Captura Pelea y tiros en pleno centro de Rincón de los Sauces 2.jpg

Otra vez a las trompadas

En Rincón de los Sauces, también un joven de 18 años fue agredido a trompadas en el ingreso al boliche Club Berlín por la expareja de su mamá, un hombre de más de 40 años. El incidente ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada del 18 de noviembre del año pasado, a ese local fue el joven con un amigo y tuvo la mala suerte que el ex de su mamá concurriera con dos amigos.

En un momento se cruzaron y el hombre le manifestó que “con él estaba todo mal”. Tiempo atrás le había dicho a su ex, durante una discusión donde ella le dijo que iba a llamar a su hijo, “tráelo que a ese le tengo un hambre terrible”, recordó el abogado querellante Fabián Flores a LMN.

Por eso, cuando se cruzaron el boliche, hubo un intercambio de palabras y la brutal reacción del hombre contra el joven, que acababa de cumplir 18 años.

Disturbios en un boliche de Rincon de los Sauces.mp4

Tras la gresca, el joven terminó en la Clínica Maternidad Rincón, donde permaneció internado 48 horas en observación.

Los médicos diagnosticaron: “politraumatismos sin pérdida del conocimiento, hematomas, escoriaciones y síntomas de estrés postraumático con alteración del descanso”.

El alta se la dieron el 20 de noviembre y la justicia dispuso medidas de protección que incluyeron rondines policiales y una prohibición de acercamiento. Al segundo día de recibir el alta, fue amenazado en plena calle por un sobrino de su agresor.

El pasado 22 de mayo, en una audiencia, se supo que la fiscalía aplicó un criterio de oportunidad entendiendo que no hubo un perjuicio o afectación del interés público. El agresor no tenía antecedentes y al joven le consiguieron asistencia psicológica en el hospital público de la localidad.

“De conformidad con lo previsto, este Ministerio Público Fiscal prescinde del ejercicio de la acción penal”, refirió la funcionaria judicial en la audiencia.

Esta situación disparó la indignación de la familia del joven y de su abogado querellante porque ni siquiera le formularon cargos.

No obstante, el juez de garantías resolvió revocar el criterio de oportunidad y ordenó que se continúe con las medidas investigativas del caso.