Violento hirió a su ex pareja y le tiró abajo el portón de su casa

Un hombre fue acusado por ejercer violencia de género contra su ex pareja, luego de agredirla y ocasionar daños a su casa. El violento quedó detenido porque era requerido con un pedido de captura por el fuero de Familia.

La acusación la efectuó ayer la fiscal del caso Carolina Mauri, durante una audiencia en la que puntualizó que las lesiones fueron en el marco de una relación de varios años entre el acusado y su ex pareja, que estuvo signada por diversas violencias que él ejerció sobre ella (física, psicológica, sexual).

El delito que la fiscal del caso atribuyó al imputado, identificado como "B. E. A. O", fue lesiones leves calificadas por el vínculo y por haber sido cometidas en contexto de violencia de género, en concurso real con daño, en calidad de autor.

La abogada querellante Celina Fernández adhirió al planteo de la fiscal del caso.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Lucas Yancarelli, avaló la formulación de cargos y dispuso el plazo de investigación en cuatro meses.

Durante la audiencia, se resolvió además que el acusado quede a disposición de un juez de familia que había requerido su arresto por otro caso que tramita en ese fuero.

Violento de Cutral Co quedó detenido

Otro hecho de violencia de género en la ciudad de Cutral Co derivó en un pedido de prisión preventiva para un hombre que atacó brutalmente a su pareja.

La audiencia de formulación de cargos se desarrolló el jueves pasaod y la fiscalía estuvo representada por Gastón Liotard y Federico Cuneo.

Los últimos incidentes violentos que protagonizó el imputado ocurrieron una semana atrás, cuando, armado con un cuchillo, acusó a su pareja de ocultar drogas en su boca. Un día después, el 12 de marzo, también en la vivienda donde convivían, aproximadamente a las 22, luego de una discusión, el acusado comenzó a golpear a la mujer y la amenazó manifestándole que no la dejaría salir más, y que “si no estaba con él no estaba con nadie más”.

La víctima logró esconderse en el baño y ante el pedido de auxilio, familiares del imputado que vivían a pocos metros del lugar fueron a asistir a la mujer.

Lo sucedido motivó primero la intervención policial y, luego, el inicio de una investigación por parte de la fiscalía de Cutral Co.

En la formulación de cargos, los acusadores le atribuyeron los delitos de amenazas agravadas por el uso de armas; lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género; amenazas simples que concursan de manera real entre sí; y por el delito de desobediencia a una orden judicial -3 hechos- que concursan de manera ideal.

Además, durante la audiencia, los representantes de la fiscalía requirieron como medida cautelar que se le imponga la prisión preventiva hasta el 1 de julio, que es cuando finalizará el plazo de investigación. El pedido estuvo fundado en el riesgo de entorpecimiento e integridad para la víctima. Sobre este punto, los acusadores brindaron una pormenorizada descripción de la seguidilla de agresiones sufridas por su pareja. Entre otras circunstancias, recordaron que "salió a correr a la víctima con un cuchillo".