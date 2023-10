Violento robo en un kiosco de Plottier: amenazaron al empleado a punta de pistola

Toda la secuencia quedó grabada por las cámaras de vigilancia: pocos minutos después de las 23, ingresó el delincuente, en un principio con total calma como si se tratara de un cliente. No obstante, no tardó mucho en demostrar sus verdaderas intenciones y tras comprobar que la víctima estaba sola, sacó un arma de fuego de entre su ropa y le apuntó.

El empleado no se resistió al robo y no dudó en tirarse al piso. Aún así, Silvia contó que fue golpeado, aunque afortunadamente no fue herido de gravedad. "El empleado está bien, lo hizo tirarse al piso y ahí le dio algunas patadas".

Lo cierto es que este tipo de hechos no son habituales para estos comerciantes. De hecho, la propietaria indicó que es el primero que sufren de estas características, aunque siempre tratan con ladrones que quizás se aprovechan de distracciones para manotear mercadería. Es por esto que estimó que los estuvieron observando antes de cometer este robo violento.

"La Policía vino, actuó muy bien, estamos muy agradecidos, pero la verdad esto está pasando bastante seguido a todos los comerciantes de Plottier", expresó, esperanzada de que sirva para implementar ciertas medidas que les aporten más seguridad.