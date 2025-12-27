Violó la perimetral e intentó matar a un hombre que protegió a su expareja

El hecho ocurrió en Piedra del Águila. Mientras se desarrolle la investigación, el violento no podrá pisar la localidad.

Un hombre de Piedra del Águila sobre quien recaían medidas de restricción por violencia de género , violó la perimetral al acercarse a su expareja y agredirla. Además, intentó matar a un hombre y lesionó a otros dos que quisieron proteger a la mujer. Como condición para seguir en libertad, dejó la localidad.

El caso se conoció tras una audiencia de formulación de cargos que se realizó el viernes, en la que el fiscal del caso Hernán Scordo y la asistente letrada Gabriela Pellico imputaron a un hombre por intentar asesinar a una persona y lesionar a otras dos .

La acusación fue por el delito de intento de homicidio, lesiones y desobediencia de una orden judicial , ya que el acusado también estuvo en la casa de una mujer que es su expareja, a quien no podía acercarse por orden de un juez.

El fiscal del caso indicó que el primer hecho ocurrió en la madrugada del 25 de diciembre, en Navidad, frente a una vivienda en la calle Alanis. El imputado, identificado como "N.A.B.", mantuvo una discusión con su expareja, a quien zamarreó mientras ella intentaba retirar sus pertenencias de la vivienda.

El representante del Ministerio Público Fiscal planteó que, con este accionar, el imputado incumplió las medidas restrictivas dictadas el pasado 3 de octubre por la Justicia de Familia, las cuales le prohibían acercarse a menos de 200 metros a la mujer, así como realizar cualquier acto de perturbación o violencia hacia ella.

Luego, entre las 7:30 y las 8 de la mañana, se produjo un segundo hecho: "N.A.B." se dirigió a la vivienda de un vecino que había auxiliado a la mujer horas antes. Allí, tras una discusión con otros varones, el imputado extrajo un arma blanca de su cintura y los atacó.

El violento hirió a uno de ellos en el brazo y la mano, provocándole cortes que afectaron tendones. Luego, atacó al otro cuando el primero cayó al suelo, asestándole una puñalada a la altura del tórax con la intención de quitarle la vida, objetivo que no logró por la intervención de otras personas.

Finalmente, lesionó a otro en la muñeca y el rostro antes de retirarse del lugar.

Por todo esto, Scordo y Pellico encuadraron la conducta de "N.A.B." en los delitos de desobediencia a una orden judicial en concurso real con homicidio en grado de tentativa y lesiones leves (dos hechos), todo en concurso real y en calidad de autor.

Como medida cautelar, y tras un cuarto intermedio, las partes acordaron que el acusado se mude a la ciudad de Neuquén para alejarse de las víctimas, además de la prohibición de ejercer cualquier acto de perturbación hacia las víctimas, así como tomar contacto con ellas, junto con el impedimento de ingresar a Piedra de Águila o Cutral Co. Todo esto por tres meses.

La jueza de garantías que dirigió la audiencia, Carolina González, avaló la formulación de cargos y las medidas cautelares acordadas por las partes. El plazo de investigación lo fijó en tres meses.