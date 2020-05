Por ahora se desconoce, alrededor de la 1:15, si el llamado de alerta provino de un vecino o los agentes que trabajan en el Comando de Operaciones Policiales. Lo cierto es que al lugar acudió un móvil que patrullaban la zona, la que corresponde a jurisdicción de Comisaría Segunda.

Al notar la presencia policial, lejos de escapar corriendo rápidamente para evitar ser detenidos, los delincuentes decidieron enfrentarse a los policías. Así, comenzaron a arrojarles piedras y los efectivos respondieron con disparos disuasivos de escopeta.

Fueron precisamente estos estruendos los que alertaron a los vecinos de la cuadra, como de otras zonas, quienes sobresaltados por las detonaciones, temieron que alguna bala entrara a sus viviendas y pudiera lastimarlos.

Algunos vecinos se asomaron por la ventana a ver que sucedía y fue en ese momento, que observaron cómo la Policía perseguía a unos jóvenes, tal como confiaron a este medio bajo reserva.

“Estaba viendo televisión y escuché el primer disparo, pero no sabía si capaz era un cohete. Luego, fue una seguidilla y ya no había dudas de que eran disparos. Se escucharon como si hubiesen sido acá al lado”, confió una mujer que vive a unas 12 cuadras y otro sostuvo: “Me desperté re asustado, no entendía que pasaba”.

De acuerdo a los datos relevados por este medio, el enfrentamiento entre los ladrones y la policía se extendió por al menos 25 minutos. Es que, en primera instancia la Policía efectuó algunos disparos, pero cuando todo parecía calmado, volvieron a usar la escopeta y ahí fue cuando, gran parte del barrio se despertó. “Se escuchó como una ráfaga, no había dudas de que eran disparos”, confió una vecina.

A raíz de lo sucedido, se supo que se inició una investigación policial para dar con los ladrones y que se dio intervención a la fiscalía local en el hecho por el intento de robo. Por el momento, no se brindó información oficial y se espera el avance de la causa para poder identificarlos.

Vecino registró el accionar policial

El domingo, un vecino del barrio Independencia filmó a efectivos neuquinos efectuando disparos de escopeta. También se había despertado al escuchar tiros y decidió grabar lo que pasaba. Luego, subió el video a Facebook y lo publicó en distintos portales de compra y venta.

LEÉ MÁS

Cutral Co: lo golpearon entre siete para robarle la moto

Enfrentamiento a tiros entre familias de Gran Neuquén