Fabiola Yáñez recibirá el 30% de la jubilación de privilegio de Alberto Fernández

La ex primera dama había pedido el embargo total de la jubilación de privilegio del expresidente para la cobertura de los costos de manutención del hijo de ambos, Francisco. Yánez argumentó que Fernández no había pagado la cuota alimentaria de los últimos dos meses.

Según resolvió la Justicia, a Fabiola le correspondería una suma actual de 3 millones de pesos, ya que el exmandatario cobró $10.000.630 netos por su jubilación de privilegio en septiembre de 2024. Con este dinero, la ex primera dama podría cubrir el alquiler, las expensas, la cuota del jardín de su hijo y el transporte.

Un documento al que tuvo acceso TN dice: “el demandado, Alberto Ángel Fernández, deberá pagar a favor de su hijo Francisco Fernández Yánez, el equivalente al treinta por ciento (30%)” de su jubilación, un importe que “deberá retenerse en forma mensual y depositarse dentro del tercer día de cada liquidación”.

Declaró la madre de Fabiola Yañez: dijo que Fernández "zamarreó y empujo" a su hija

La madre de Fabiola Yañez, Miriam Verdugo, declaró este jueves en la causa contra el ex presidente Alberto Fernández, quien es investigado por violencia de género hacia la ex primera dama y parece estar cada vez más complicado a partir de los testimonios que se dieron en los últimos días.

Según fuentes judiciales Verdugo declaró que vio al ex presidente empujar a su hija cuando estaba embarazada. "La zamarreo y empujó", indicó, a la vez que dijo que en 2016, Fernández le mandó a Yañez un sobre con dinero para que pagara "por un aborto".

Verdugo fue citada a las 10 en los tribunales de Comodoro Py para declarar como testigo en la fiscalía que lleva el caso, a pedido de la querella de su hija. Según trascendió, la madre de Yañez fue una de las primeras personas en ser convocadas como testigo por la Fiscalía desde el inicio de la investigación, pero su testimonio se retrasó.

Días atrás, el exmandatario había presentado como prueba chats con Verdugo para demostrar que se preocupaba por la salud de su expareja.

Este es e último de una serie de movimientos que viene ejecutando la defensa de Alberto Fernández para poner el foco en la relación de Yáñez con la bebida, y no en la violencia de género, que es la verdadera semilla de la denuncia.

image.png

“Hola Verónica, acabo de hablar con Fabiola. Me doy cuenta de que estuvo tomando mucho alcohol. Le pido por favor que se ocupe de que no lo haga” se puede leer en uno de los chats difundidos por la señal de noticias TN. “Yo no entiendo por qué soy el único que se preocupa por eso”, agrega más adelante él, en la misma conversación.

“Lo sé Alberto, está costando, pero la controlo”, le responde Verdugo. A lo que el exmandatario le replica “explíqueselo y no la deje tomar”, respondió Fernández en tono tajante.