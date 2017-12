Mañana, a partir de las 23, Carolina Bedetta (voz), Carlos “Charly” Bertazzo (batería), Guillermo Malga (bajo), Emiliano Otero (guitarra), Lucas Spolitini (guitarra) reversionarán clásicos de Creedence, Guns N’ Roses, Maroon 5, Lynyrd Skynyrd, Tina Turner y Aretha Franklin, además de presentar temas propios como “Te busco”.

“Es la tercera o cuarta vez que nos presentamos en el Casino, está buenísimo porque tiene buen sonido, buen escenario y lindo público. Es un lugar que siempre nos recibe bien”, destacó Bedetta, la voz de la agrupación cuyo nombre rinde homenaje a la cantante estadounidense Big Mama Thornton.

Lejos de encasillarse en un género específico y con trece canciones propias en su haber, el grupo se prepara para lanzar su primera placa, al tiempo que trabaja para pulir su identidad visual “porque la música a veces, también entra por los ojos”. “Estamos precisamente hablando esos temas con la banda, todo es muy democrático. Los recursos son limitados y las necesidades, un motón, todo es a pulmón”, subrayó la vocalista antes de referirse a cómo se manejan a nivel compositivo. “No tenemos un proceso estandarizado de cómo surge lo que hacemos. Con cada canción vamos por un lugar distinto y cada canción aparece de manera distinta. A medida que vamos haciendo un tema, lo vamos grabando como un single, y queda en nuestra página de Facebook, que es @BigMama.Banda. Luego se toca en público”, precisó al tiempo que valoró la mayor visibilidad que les proporcionó tocar en el escenario mayor de la Fiesta de la Confluencia.

Activos: Big Mama busca mantenerse presente en los escenarios locales durante el verano.

De Drácula y EE.UU. a Neuquén

Carolina llegó a Big Mama en 2014, para reemplazar a Lucía Chardin. Un año antes, Emiliano, Charly y Lucas habían comenzado el proyecto musical para darle continuidad al trabajo que venían realizando con la disuelta Casablanca Soul & Blues.

Nacida en Comodoro Rivadavia, la actual voz de la banda se abrió camino en la música, la danza y el teatro en Buenos Aires, donde encontró un lugar en el elenco de Drácula de Pepe Cibrián.

Tiempo después se radicó en Estados Unidos, donde participó en los elencos teatrales de Cabaret y Footloose y grabó con Dan Workman (productor de Destiny’s Child y Enrique Iglesias) un disco como solista llamado Up from down under.

Después de esas experiencias, Bedetta eligió Neuquén para formar una familia. Aquí tuvo a su hijo y encontró en sus compañeros de Big Mama un refugio que no le hace añorar su faceta solista. “Los chicos son como mis hermanos, me siento muy cuidada por ellos. No somos conflictivos, no hay egos, me cierra por todos lados. No me inquieta ser solista, estoy donde quiero estar”, aseguró.