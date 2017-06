Por asesinar a la ex de 15 puñaladas, va a juicio por jurados

En este marco, está previsto que la primera semana de junio se realice el sorteo del jurado entre aquellos vecinos y vecinas que fueron notificados al azar. Luego se continuará con el procedimiento hasta la realización del juicio.

Sandra Merino, de 30 años, fue asesinada el 6 de julio de 2016 en Picún Leufú. El hecho ocurrió cerca de las 19, cuando la mujer llevó a su hijo a la casa de los abuelos paternos en una chacra en las afueras de la localidad.

Alarcón Medina salió a su encuentro cuando el pequeño ingresó a la casa de los abuelos y se produjo una discusión que concluyó con el crimen de la mujer.

En la acusación, la fiscal Marisa Czajka detalló que Merino recibió 15 puñaladas, de las cuales seis fueron mortales y una le separó la médula en dos partes.

Alarcón huyó de la escena del crimen en el auto de su ex, en el que le había llevado al hijo. La Policía inició una intensa búsqueda y tras siete horas de estar prófugo, el hombre se entregó en la Comisaría 9 de Picún Leufú.

La fiscalía lo acusó de homicidio doblemente agravado por el vínculo y violencia de género. Además, logró que le dictaran una prisión preventiva de tres meses que a los 20 días echó por tierra un Tribunal de Impugnación por entender que no había riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, por eso es que llegará al juicio en libertad.

La mujer temía que la matara

“Ya me decidí, me voy a divorciar, pero tengo miedo porque no sé cómo irá a reaccionar Gonzalo, es capaz de hacer cualquier cosa”, le había dicho Sandra Merino a su hija.