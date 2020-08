Mansilla confesó que está sorprendido por la situación que atraviesan y dijo que esta es la primera vez en seis meses de cuarentena que se topan con un caso de coronavirus en el cuartel, incluso comentó que tampoco habían tenido sospechas antes.

ON - Bomberos Plottier (4).jpg

“El joven que está con coronavirus empezó con síntomas el martes pasado, fue al hospital, le hicieron el hisopado y se aisló en su dormitorio. La verdad que nos tomó por sorpresa porque él cumplía a raja tabla todos los cuidados para no contagiarse de coronavirus”, relató Mansilla.

El estado de salud del bombero voluntario contagiado es bueno y sus padres con los que vive no presentaron - por lo menos hasta el momento- síntomas.

Los demás bomberos que fueron hisopados aún esperan los resultados, aunque cada uno está refugiado en su domicilio.

Embed

El jefe del cuartel contó que en el Hospital de Plottier no pudieron establecer cómo se pudo haber contagiado el bombero positivo. “No se halló nexo epidemiológico”, indicó.

Ante esta situación es que desde el cuartel hicieron circular durante el fin de semana un comunicado en donde le piden a la población que sean muy cuidadosos con el fuego.

Mansilla recordó que está prohibido por ordenanza la quema de pastizales en toda la ciudad y pidió responsabilidad a los vecinos.

incendio pastizales plottier00.jpg Gentileza Bomberos Voluntarios Plottier

“Si hubiera un incendio grande podríamos llamar al cuartel de la Policía de Neuquén. En grandes incendios colaboramos unos con otros. Pero esperemos que no pase a mayores y el 15 de septiembre estar todos de vuelta en el cuartel”, manifestó Mansilla.

El jefe de Bomberos está preocupado porque en semanas pasadas hubo varios incendios que los vecinos inician para quemar pastizales y luego no pueden controlarlos.

“Muchos dicen, total cualquier cosa llamo a los Bomberos”, contó Mansilla, quien agregó: “Ahora no estamos todos, esperamos más responsabilidad”.

Incendio de pastizales en Plottier. Gentileza Darío Hernández- RTN

Mansilla destacó que están acostumbrados a pelear contra el fuego, pero no contra una enfermedad que pone en jaque no solo a ellos mismos sino también a sus familias.

"Los vientos de agosto al fin no fueron fuertes, seguramente pasarán para septiembre. Pedimos por favor mucha responsabilidad. No nos podemos olvidar de los incendios que tuvimos en 2014 y 2017 y no queremos volver a pasar por algo así", expresó.