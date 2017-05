Por defender a una mujer de los ladrones fue apuñalado

El hecho ocurrió ayer a la medianoche sobre la calle Dante Alighieri, entre Falucho y Arenales, cuando una mujer volvía a su casa caminando. Florencia, la víctima, vio a dos jóvenes sospechosos y cruzó de vereda, pero se le “vinieron encima”, la tiraron al piso y uno de ellos empezó a pegar lecon algo en la cabeza. “Forcejeamos porque no quería soltar mi cartera, y grité con todas mis fuerzas para pedir ayuda. El ladrón no dejaba de pegarme, y ahí salió de una casa Dylan, que sin dudar corrió para rescatarme”, comentó con tristeza.

Cuando los ladrones advirtieron la presencia del joven, le arrancaron la cartera y escaparon en bicicletas hacia Arenales. El adolescente los corrió para intentar recuperar el bolso, los enfrentó y recibió dos puñaladas, una en la espalda y otra más profunda en la zona del abdomen.

“Cuando grité nunca pensé que alguien me iba a escuchar, y menos que se iba a meter. Dylan es de cuerpo muy pequeño, pero tuvo un gran valor en ayudarme, el coraje que no tuvo ningún otro. Le estoy muy agradecida por su voluntad, pero me siento responsable de lo que le hicieron”, expresó Florencia angustiada.

Tras el brutal ataque ambos fueron trasladados en un auto particular hasta el hospital. Dylan fue atendido y permanece en observación para seguir de cerca la evolución de la herida abdominal. Florencia debió ser medicada por una crisis nerviosa. Ambos establecieron contacto a través de Whastapp, donde se mantienen al tanto de su estado de salud. Ayer por la mañana la mujer fue al hospital para visitarlo.