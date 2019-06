El robo ocurrió la madrugada del domingo y a los primeros minutos del apagón la mujer descubrió que le habían llevado el auto que estaba frente a su casa en el barrio Aldeas del Sur en Plottier.

“Fui hasta la Comisaría séptima pero no me pudieron tomar la denuncia porque estaban sin luz pero igual me dijeron que iban a dar aviso para lo rastrearan”, contó Ayelén.

Con el regreso de la luz, tipo 22, recién pudo denunciar y a los pocos minutos le avisaron que auto había aparecido “en buen estado” en la zona de la meseta en un basural.

Pasada la medianoche desde la Comisaría 18 se pusieron en contacto con ella para entregarle el Gol.

“Me hicieron firmar un papel de entrega y no me quisieron dar copia. Además me dijeron que el auto estaba desmantelado. ¿Cómo puede ser que primero me dicen que está bien y después que le sacaron todo?”, se preguntó ofuscada la víctima.

La pesadilla ahí se agudizó. La escoltó un móvil hasta el basural y tras mostrarle el auto al que le faltaban las ruedas, los asientos, las puertas y el capot, los policías se subieron al móvil y se fueron dejándola sola en medio de la nada y a riesgo de su propia vida.

“Ni siquiera lo peritaron”, denunció la mujer. El dato fue corroborado por LMN, que tras consultar distintas quedó a la vista que ni siquiera habían acudido a buscar un perito de Criminalística.

Si bien esa jornada llovió y el auto estaba en un lugar totalmente contaminado, se podría haber aguardado hasta las primeras horas del día para revisar al detalle si se podía levantar algún rastro que les ayude a dar con la banda que desmantela y arroja autos en la zona de la meseta.

Por todo esto fue que ya se inició el sumario respectivo al oficial de servicio y al instructor de la causa por no tomar los recaudos necesarios para perseguir el delito, es decir, no haber realizado las actuaciones que dicta el manual. La sanción que se prevé en estos casos ronda los 15 días de arresto.

Por su parte otra fuente de la fuerza confió: “es increíble que hayan dejado a la mujer ahí tirada toda la noche. Es vergonzoso, estamos para cuidar y prevenir, le podría haber pasado cualquier cosa”.

Ayelén consiguió que unos amigos le ayudaran a retirar el vehículo que hoy tiene en la puerta de su casa tal como lo encontró y a la espera de que el seguro le informe qué van a hacer.

