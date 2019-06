A los cinco minutos de salir de la comisaría, le avisaron que el vehículo había sido hallado "en buenas condiciones", pero cuando se trasladó a la Comisaría 18 -a cargo del operativo por el hallazgo en Cuenca XV- le dijeron que estaba totalmente desmantelado: sólo le quedó la carrocería, el motor y la caja de cambios. "Cuando me avisan que había recuperado el auto, vuelvo a la comisaría, en donde estuve esperando un largo rato, mientras redactaban un documento. Cuando me lo dan me doy cuenta que eran los papeles para que me entregaran el auto y allí aclaraba que el auto no tenía ruedas, no tenía asientos, no tenía puertas, no tenía vidrios, sólo había dejado la carrocería, el moto y y la caja de cambio", señaló indignada la propietaria y continuó diciendo: "Enseguida le digo al policía '¿Pero cómo?, no me habían dicho que estaba bien el auto' y él se empezó a reir. 'No, no señora, me dijo' y me contó que me iban a trasladar al lugar en el que estaba mi auto".

auto-desmantelado2.jpg

Fue allí cuando le dijeron que debía firmar unos papeles -previo a su entrega- y la llevaron hasta el basural en donde estaba su vehículo, alrededor de las 4 de la mañana. "El auto estaba totalmente desmantelado, en el medio del basural, en una especie de precipicio/pozo al que no era fácil acceder. La policía me dejó ahí, en el medio del basural, y me aclararon que esta ahí llegaba su trabajo. Me dijeron que tenía que llamar a una grúa para sacar el auto", detalló la mujer, quien había ido acompañada de un amigo.

Ayelén denunció que los efectivos no realizaron ningún tipo de levantamiento de huellas ni procedimiento del vehículo para encontrar a los posibles autores. "Recién pudimos sacar el auto a las 12 del mediodía del lunes, de manera particular", aseguró.