A esta anécdota de la farándula muchos recuerdan como la gran "icardiada" y en este Día del Amigo comenzaron a viralizarse diferentes memes y mensajes en Twitter en alusión a aquella historia.

“Hacen tendencia a Icardi”, “Está en tendencias Icardi ya debe ser el día del amigo”, “Icardi es tendencia, son unos morbosos hermosos”, “empieza el maratón de compartir el meme de Icardi y Maxi López”, “Feliz Día del Amigo menos para Icardi”, fueron algunos de los textos que acompañaron los ocurrentes memes.

https://twitter.com/Fernand03607735/status/1285060204808286209 Basta de Icardi..esta es la verdad de la milanga pic.twitter.com/8X7XCsXpSH — Fernando Velasquez Statella (@Fernand03607735) July 20, 2020

¿Cómo surgió la novela que muchos llaman “Icardiada”? Wanda Nara y Maxi López estaban felizmente casados y tenían como amigo a Mauro Icardi, hasta ahí todo parecía muy normal, pero todo comenzó a enrarecerse cuando en 2013 el ex jugador Barcelona y la mediática se separaron. En ese momento Wanda publicaba en Twitter un contundente mensaje para comunicarlo: "Hasta acá llegó mi amor", escribía.

https://twitter.com/DraculaOK/status/1285060927868608514 Ta en tendencias Icardi ya debe ser el día del amigo pic.twitter.com/8PCtwx7Hve — el empatico ♂️ (@DraculaOK) July 20, 2020

Ocho días después Mauro, hasta entonces amigo de Maxi López, declaraba su amor por la polémica ex vedette en la misma red social: "Wanda Nara, te amo, nunca me será sencillo decir lo que siento, porque descubrí que esas dos palabras llevan consigo un sentimiento sin límites", confesaba. A partir de ahí la polémica no paró de crecer.