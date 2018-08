Por el escándalo de AMEN, revisan aportes a privados

En los dos proyectos y en las declaraciones de repudio, los legisladores hicieron foco en que AMEN incumplió con las leyes educativas de Neuquén y el país. En la charla a los estudiantes se negó la existencia de los derechos a la diversidad sexual, identidad de género y educación sexual integral, que están vigentes hace años en Argentina.

El primer proyecto que ingresó es del diputado Raúl Godoy (PTS-FIT) y propone rechazar “las prácticas” de AMEN e instar al Consejo de Educación a que “evalúe la suspensión del subsidio, aporte y cualquier otro tipo de financiamiento” a esa institución.

Godoy indicó que la charla “fue la gota que rebalsó el vaso, porque el colegio violó las leyes y hubo un trato violento hacia estudiantes que no estaban de acuerdo, entonces, no podemos financiar ese tipo de prácticas con dinero del Estado”.

Horas después, Gabriel Romero (Frente Renovador) y Alejandro Vidal (UCR) presentaron otro proyecto para quitar progresivamente los subsidios a todas las escuelas privadas “que fijen posicionamientos confesionales, políticos, doctrinarios e ideológicos” contrarios a la legislación.

Romero explicó que, además del caso de AMEN, buscan “erradicar todas las prácticas antidemocráticas en colegios privados, es decir, que uno puede creer lo que quiera, pero no puede enseñar en contra de la ley”.

En el MPN, en tanto, cerraron filas en el rechazo a la charla. “Nos parece que, si bien es un colegio confesional, las leyes son claras y todos las deben respetar; hay contenidos transversales de educación sexual, diversidad y género que hay que cumplirlos, sean del culto que sean”, sostuvo Maximiliano Caparroz, presidente del bloque.

Aclaró que no acuerdan con quitar subsidios “porque nos parece demasiado” y señaló que una medida adecuada “sería actuar con equipos educativos en la escuela para que esto no vuelva a pasar”.

Guillermo Carnaghi, jefe del bloque del FpV, indicó que lo que ocurrió en AMEN “hay que repudiarlo porque una charla a los alumnos tiene que ser abierta al diálogo y no para imponer ideas”. Eduardo Fuentes, del Frente Grande, fue más allá y calificó lo que pasó como “un despropósito que no se corresponde con una república laica y por eso no estaría mal que la Legislatura intervenga”.

También Santiago Nogueira (Libres del Sur) repudió la actitud del colegio. “Me escandaliza porque van contra leyes nacionales y, en eso, rescato la valentía de las alumnas que se pararon frente a esa situación”, declaró.

El interbloque Cambiemos aún no definió una postura. El jefe de la bancada, Oscar Smoljan (UCR), aclaró que Vidal actuó a título personal “porque todavía no tenemos un posicionamiento”.

Storioni define hoy si sanciona al colegio religioso

La ministra de Educación, Cristina Storioni, indicó que recién hoy decidirá si corresponde una sanción al colegio AMEN por la polémica charla en la que se catalogó a los derechos sexuales y sociales vigentes en el país como “ideología”. Aclaró que se tomó un día más para intervenir porque quería escuchar antes a los padres, alumnos y directivos del establecimiento.

La funcionaria comentó que ayer a la tarde tenía una serie de reuniones programadas con padres y alumnos del colegio, algunos en contra y otros a favor de la charla, y que también iba a recibir a las autoridades del AMEN. Agregó que hoy, tras escuchar a todos los involucrados, resolverá si hubo una transgresión que requiera de algún tipo de sanción.

46 años tiene la ley que regula la educación privada.

La norma en Neuquén se sancionó en 1972 durante un gobierno militar. Desde 2014, la Legislatura viene discutiendo una nueva norma y, hasta ahora, no hubo avances.

