Tras el último paro realizado por los gremios aeronáuticos, en el marco de las negociaciones paritarias, en el que se tuvieron que cancelar 300 vuelos, desde Aerolíneas Argentinas indicaron que representaron una pérdida directa de US$ 6 millones y US$ 15 millones por ventas caídas en las jornadas de CyberMonday. Las medidas sindicales impactaron en US$ 21 millones, informó hoy Diego García, director comercial de Aerolíneas Argentinas.