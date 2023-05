Más de 30 familias se encuentran cortando el tránsito en el sector del Metrobús , a la altura de la rotonda de Avenida del Trabajador y Collón Curá, por falta de garrafas . No tienen tiempo estimado para levantar la protesta y no descartan permanecer en el lugar toda la noche.

“Vinimos temprano a la mañana a retirar a los bonos garraferos a la Comisión Vecinal del barrio Gregorio Álvarez, nos lo dieron, pero el camión tenía que venir a las 15 y no lo hizo”, contó Verónica Plaza, vecina de la Toma Pacífica, en diálogo con LMNeuquén.

corte Metrobús protesta.jpg

"No nos gusta tener que estar haciendo esto porque sabemos que afectamos a la gente, pero acá hay más de 300 familias sin manera de calefaccionarse o siquiera para prender la cocina", señaló.

Corte de calles por pedido de garrafas- gregorio alvarez (8).JPG Maria Isabel Sanchez

Los vecinos que se encuentran llevando a cabo la protesta pertenecen a Toma Pacífica, Huertas Comunitarias y Toma 7 de Mayo. "No nos vamos a mover de acá hasta que no nos den una respuesta. No nos importa tener que pasar toda la noche cortando", remarcó.

desvio metrobus

La mujer aseguró que es fundamental el servicio que presta el garrafero, ya que en los comercios de los barrios los costos son muy elevados. "Comprar una garrafa está más de 3 mil pesos en las despensas. Contamos con ellas para poder abaratar un poco costos o porque muchos vecinos ya directamente no tienen gas ni para cocinar", explicó a LMN.

Verónica dijo que desde el 2022 están esperando las obras prometidas para las tres tomas, pero que aun no les han dado fecha de inicio. "El año pasado nos dijeron que estaba todo listo para empezar con los trabajos y traernos el gas y las cloacas, pero esto no pasó y ya empezó el frío y estamos con los mismos problemas de hace años", sentenció.