Por falta de pago, hematólogos suspenden prestaciones del Pami

Así lo confirmó el presidente de la Asociación, Pablo Raña, tras las infructuosas negociaciones con la entidad nacional durante los últimos meses.

"Venimos hace meses negociando con Pami, desde enero empezamos a tener retenciones, en julio habíamos decidido suspender las prestaciones. Luego las retomamos, pero lo concreto es que no hemos podido cobrar la deuda que es de unos 2 millones de pesos sobre los meses impagos de enero, febrero y abril", señaló Raña en diálogo con LU5.

Se trata de especialistas que tratan pacientes de hematología y hemoterapia encargados de enfermedades de la sangre, de la coagulación, leucemias, linfomas como de distintos tipos de anemia. También se verán afectados en la especialidad de transfusión de sangre.

Dijo que en vez de aceptar el cheque o bono para se lo paguen dentro de tres meses, le cobrarán al afiliado para que después se lo cobren al Pami. "Es la obra social la que tiene que reintegrarle a los afiliados. Nosotros le podemos dar el presupuesto para que Pami le adelante el valor. La obra social es la que tiene que responderle al afiliado. Es duro, a uno no le gusta llegar a esto", agregó.

El especialista indicó que si bien tienen contacto con el Pami , "lo concreto es que esta deuda no se resuelve, quieren cambiar las condiciones del contrato que veníamos haciendo con la gestión anterior, quieren cambiar las reglas del juego que deriva en estas diferencias. No reconocen las condiciones de facturaciones y de trabajo de forma retroactivas, no nos quieren abonar honorarios de prestaciones realizadas".