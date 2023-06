Por las intensas lluvias, se desmoronó parte de un cerro en la ruta 43

Personal de Vialidad Provincial y efectivos policiales acudieron a la zona en su resguardo y con la finalidad de ordenar el tránsito para evitar accidentes.

Desmoronamiento en Chos Malal.mp4

Desde Defensa Civil, el subsecretario provincial Martin Giusti confirmó a LMN que el desprendimiento se registró cuando no circulaban vehículos, por lo que no hubo automovilistas afectados. No obstante, recomendó circular con mucha precaución por el lugar ya que no se descartan otros incidentes.

En las tareas de despeje, también colaboró un escuadrón de gendarmes.

Embed

Servicios afectados

Hasta el lunes hay pronóstico de lluvia para el sector, en función de lo cual desde la Municipalidad de Chos Malal solicitan a los vecinos que cuiden el agua potable ya que el río Curi Leuvú creció mucho en las últimas horas. Por esta razón, personal del EPAS está realizando monitoreos constantes sobre la turbidez del agua. Se indicó que la planta potabilizadora opera sin problemas hasta el momento.

Sin embargo, en Andacollo el servicio fue interrumpido. La planta potabilizadora salió de servicio porque no está preparada para los niveles de turbiedad que se registran. Desde el organismo provincial se informó que la red está recibiendo un 30% más de su caudal habitual.