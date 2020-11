Por pagos adeudados, la UTA está de paro y no hay colectivos

“Habíamos firmado un acuerdo con la empresa hace unos días para que se pague una deuda atrasada, todavía nos deben el 18,3% del año pasado y estamos por llegar al 2021 y todavía no se cierra la paritaria. Queremos que se compense lo que se les está debiendo a los compañeros”, sostuvo el secretario Gremial de la UTA Neuquén, Claudio Coronel, en diálogo con LU5.

A primera hora de esta mañana, los colectivos quedaron en las bases, mientras los choferes dirimían en asamblea en asamblea la salida de la línea 50 hacia Plottier dado que el municipio de esa localidad se habría hecho cargo del faltante.

“El municipio de Plottier puso la plata y la empresa le distribuyó en las cuentas. Algunos no querían salir porque no tenían la plata en el home banking y estaban esperando si aparecían los depósitos. Los que no tenían la plata no iban a salir”, advirtió el gremialista de la UTA.