"Ayer por la mañana fuimos a reunirnos con el ministro de la Producción, Facundo López Raggi, y no solo no nos atendió sino que lo hizo una coordinadora en la escalera del edificio al no dejarlos entrar a las abogadas ni a los delegados. Y luego tras la incorporación de dos nuevos trabajadores la policía hizo un circo para dejarlos entrar una hora después", resumió el delegado de los trabajadores de MAM, Franco Vergara.

El delegado sostuvo que la medida de hoy es para poder avanzar hacia una solución para poder recuperar sus puestos de trabajo. "Necesitamos una reunión con el ministro, la situación es desesperante, pasaron seis meses y lo que vemos es que en la empresa hay policías y no trabajadores, no es normal", agregó Vergara.

Al tiempo que indicó que de seguir en esta situación, pasarán el Año Nuevo frente a la fábrica. "Repartimos volantes sin afectar el tránsito. Recibimos la ayuda de la comunidad, mucha gente se acerca, deja agua, hielo, yerba. Eso nos fortalece porque entienden que la lucha es justa y legitima", agregó el delegado antes de levantar la medida y acompañar al diputado Raúl Godoy en su presentación ante Fiscalía por el violento desalojo en el que fue herido el pasado 8 de diciembre.

