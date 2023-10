Por qué La Joaqui vivió su niñez en Costa Rica: "La pasé pésimo"

La Joaqui 1.jpg La Joaqui contó el difícil momento que le tocó vivir cuando era una niña.

El relato de La Joaqui

“Mi mamá tenía dos trabajos, entonces yo tenía que lavarme el uniforme sola para ayudarla a ella. Y también, mis compañeros no lo entendían y me decían ‘ahí viene la sucia’. Imagínate a los 8 años, cómo te lavabas la ropa”, sumó.

“No me olvido más: en Costa Rica los pupitres son uno solo y decían ‘ahí viene la sucia’ y hacían una ronda alrededor y yo me quedaba en el medio y me agarraba bronca, me re enojaba y no iba al colegio”, agregó la cantante.

“Pese a que lo sufrí un montón a eso, también le re agradezco todo eso a mi mamá porque si no hubiera pasado necesidad, no tendría ni idea de lo que es un lujo”, aseguró La Joaqui.

El pasado de adicciones de La Joaqui

Sin embargo, cuando su madre decidió regresar a Argentina, La Joaqui optó por quedarse sola en Costa Rica, una decisión que marcaría su vida de manera significativa. A temprana edad, a los 12 años, experimentó con la cocaína, lo que desencadenó problemas de adicción en su adolescencia.

La Joaqui explicó que en ese momento, el fácil acceso a sustancias en Costa Rica y el deseo de encajar con sus amigos la llevaron por ese camino oscuro. Su madre, al darse cuenta de la situación, viajó a buscarla y la obligó a regresar a Argentina cuando tenía 15 años. La Joaqui se mudó con su abuela en Mar del Plata, donde comenzó un proceso de recuperación y transformación.

Hoy, La Joaqui es una de las artistas más destacadas en la escena musical argentina y una inspiración para muchos jóvenes. Su historia de lucha contra la adicción y su camino desde la adversidad hasta el éxito son un testimonio de que, con determinación y apoyo, es posible superar cualquier obstáculo en la vida.