La Joaqui contó que salió con un famoso: "Fue el mejor de mi vida"

En plena promoción de Got Talent, La Joaqui hizo picantes revelaciones.

Tras tomarse unos meses de descanso, La Joaqui volvió con todo y está en plena promoción de Got Talent , el ciclo de Telefé donde formará parte del jurado. En esa recorrida mediática, la exitosa cantante estuvo en Nadie dice nada , donde hizo picantes declaraciones sobre su vida íntima.

Cuando Nico Occhiato y Flor Peña le preguntaron por sus citas más recientes y quisieron saber si alguna vez había estado con un desconocido, La Joaqui respondió que no le gusta intimar si no tiene un sentimiento por la otra persona. Y dijo que nunca estuvo con un desconocido: “Todos los pibes con los que estuve… ah no miento”, se frenó abruptamente la cantante.