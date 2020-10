¿Por qué los fans de Lucifer quieren 100 capítulos?

Los fanáticos quieren que Lucifer llegue a 100 capítulos para que se de la "sindicación". Esto permite que los derechos de venta de la serie sean más bajos, y se abren posibilidades de que otras cadenas puedan interesarse en adquirir la serie, garantizando así que el producto pueda seguir con más temporadas.

En el sitio change.org los fanáticos de Tom Ellis y Lucifer, armaron una petición para alargar la sexta temporada, o incluso, solicitar una séptima. "Ayúdanos a solicitar a Netflix 17 episodios en season 6 y una temporada 7 de Lucifer ahora".

Los creadores de Lucifer, Ildy Modrovich y Joe Henderson se expresaron al respecto, y no descartaron totalmente la posibilidad de añadir capítulos."Se han tenido conversaciones", sostuvieron sobre una decisión que en definitiva deberá tomar Netflix.

Embed Lucifans: Give Lucifer a Season 7 & 100 episodes to ensure its syndication! - ¡Firma la petición! https://t.co/3PYdDCWIiz via @Change_Mex — G-Maryvah (@GMaryvah) October 18, 2020

La primera cancelación de Lucifer:

El actor Tom Ellis, quien interpresa a Lucifer, Estrella de la Mañana, habló sobre la cancelación que hizo FOX a su serie, y dijo cómo se sintió antes de que Netflix la renovara:

Acababa de terminar una entrevista en vivo para un canal muy conocido y llegó la llamada. Sentí que el mundo se me desmoronaba cuando me enteré Acababa de terminar una entrevista en vivo para un canal muy conocido y llegó la llamada. Sentí que el mundo se me desmoronaba cuando me enteré