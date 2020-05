Por qué los hombres mueren más por COVID

El motivo está en que ellos tienen niveles más altos de ACE2, una enzima convertidora de angiotensina 2 que se encuentra en el corazón, los riñones y los tejidos que recubren los vasos sanguíneos y en niveles particularmente altos en los testículos. “ACE2 se une al coronavirus y le permite entrar e infectar células sanas después de que haya sido modificado por otra proteína en la superficie de la célula, llamada TMPRSS2”, explicó el doctor Adriaan Voors

“Los altos niveles de ACE2 están presentes en los pulmones y se cree que juegan un papel crucial en la progresión de los trastornos pulmonares relacionados con COVID-19”, agregó. E indicó que los medicamentos ampliamente recetados llamados inhibidores de la ECA o bloqueadores de los receptores de angiotensina (BRA) no condujeron a concentraciones más altas de ACE2 y, por lo tanto, no deberían aumentar el riesgo de COVID-19 para las personas que los toman. “Nuestros hallazgos no respaldan la interrupción de estos medicamentos en pacientes con coronavirus”, sostuvo Voors

El COVID-19 ya infectó a más de cuatro millones de personas y mató a casi 285.000. Las tasas de muerte e infección sugieren que los hombres son más propensos que las mujeres a contraer COVID-19 y como resultado sufren complicaciones graves o críticas.

Según una investigación china, el 58,1 por ciento de los hombres dan positivo por la enfermedad en comparación con el 41,9 por ciento de las mujeres. En tanto, un análisis del Servicio de Salud Nacional del Reino Unido, tras analizar 17.4 millones de registros de pacientes, reveló que los hombres tienen 1.99 veces más probabilidades de morir que las mujeres de la enfermedad.

Para recopilar más información, Voors y su equipo midieron las concentraciones de ACE2 en muestras de sangre de más de 3.500 pacientes con insuficiencia cardíaca de 11 países europeos. El estudio comenzó antes de la pandemia por coronavirus, por lo que no incluyó pacientes con COVID-19. Pero cuando otra investigación comenzó a señalar a ACE2 como clave para la forma en que el nuevo coronavirus ingresa a las células, vieron superposiciones importantes con su estudio.

Después de observar factores clínicos, descubrieron que el sexo masculino era el predictor más fuerte de concentraciones elevadas de ACE2.

58,1 por ciento

Son la probabilidades que tienen los hombres de contagiarse del virus del nuevo coronavirus frente al 41,9% de las mujeres, de acuerdo a una investigación china. Un esudio británico indicó que los hombres tienen 1,99 más probabilidades que ellas.