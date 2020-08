Por qué no está recomendada la ingesta de dióxido de cloro

"Es un gas que tiene un color amarillo rojizo que tiene utilización principalmente industrial, por ejemplo para blanquear papel en las plantas de tratamiento y fabricación de papel, y también para potabilizar grandes masas de agua. Tiene autorizaciones para eso, pero no tiene autorización ni estudios científicos realizados para realizarse en seres humanos", inició la explicación, y sumó que "tiene cloro y es un pariente de la lavandina, que tiene como finalidad principalmente la desinfección para disminuir la población de microorganismos que puede tener el agua".

En primer lugar, el médico alertó sobre la posibilidad de que las personas que consumen este líquido, no tienen en realidad la certeza de sus componentes.

"Cuando compramos algo que no está habilitado para su producción, comercialización, venta y consumo, no tenés idea qué contiene. Por lo tanto, cuando por internet te venden algo que te dicen que es dióxido de cloro, ya empezás con la duda de si estás tomando eso o no. Mucha gente puede decir 'yo tomo y no me pasa nada'. Yo haría la contrapregunta: ¿pero sabés si tenía dióxido de cloro?", marcó Trapassi. Vinculado a esto, también señaló que los efectos pueden variar según la concentración que se ingiera, lo que tampoco se sabe con certeza al momento de comprarlo.

En segundo término, dijo que en caso de tener comprobado que el contenido del envase se tratara de dióxido de claro, se trata de una sustancia "muy irritante".

"Entonces te puede dar desde irritaciones leves de la mucosa, oral, hasta irritaciones más severas con gastroenteritis severas, gastroenteritis hemorrágica, insuficiencia hepática. También puede haber daño de la sangre porque es un oxidante de la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que tenemos en los glóbulos rojos para transportar oxígeno, esto puede provocar que esa hemoglobina tenga una reacción que se llama oxidacion. El extremo más severo de ese cuadro es que se te destruyan los glóbulos rojos, o sea, una hemólisis", precisó el médico.

De todos modos, Trapassi aclaró que estas consecuencias "pueden pasar o no, es al azar, como todas las enfermedades" , aunque informó que "ya hay reportes en algunos centros de toxicología de Argentina" sobre dichas afectaciones.

"Hay gente que va a presentar el cuadro y gente que no lo va a presentar, pero nunca sabemos quién va a ser, nunca vamos a saber que concentración de dióxido de cloro tiene y si es que la tiene. Es totalmente azaroso", puntualizó el médico.

Trapassi también consideró "muy grave" que en medios masivos se promueva la ingesta de esta sustancia para curar o prevenir el coronavirus "cuando no hay ninguna prueba de esto y al día de hoy no hay absolutamente ningún estudio que se haya hecho para comprobar la eficacia".