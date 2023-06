Por qué no se pudo hacer virtual la inscripción en Educación

El llamado a concurso para las coberturas de reemplazos de auxiliares de servicio realizado por el Consejo Provincial de Educación (CPE) que comenzó este martes llamó la atención de miles de personas que pasaron, hasta más de 48 horas a la intemperie con la expectativa de anotarse y conseguir finalmente un trabajo seguro y en blanco. La fila interminable que se vio esta jornada provocó además la inquietud de saber por qué no se hizo la inscripción virtual.

Las autoridades del CPE se cansaron de explicar que iban a anotar a todos los que se presentarán el día que le correspondía por DNI y que igualmente luego irán a un sorteo por lo que destacaron que no hacía falta esperar en la puerta del Consejo la apertura de inscripciones.

La definición de este tipo de convocatoria no es de una sola autoridad, sino que se definió por mayoría de los integrantes de la Comisión de Evaluación de Concursos integrada por autoridades del CPE y de los gremios ATE y UPCN.

El termómetro marcó en la mañana de este martes 5° bajo cero y ni las carpas, ni las frazadas dieron a basto para que estas personas no sufrieran el frio.

Carla Taboada, directora provincial de Recursos Humanos del CPE, explicó a LMNeuquén que la decisión de que la convocatoria tuviera esta instancia personal fue tomada en conjunto por todos los integrantes de la Comisión de Evaluación de Concursos, compuesta por integrantes del Ejecutivo, de UPCN y de ATE.

"No hay sentido que permanezcan en la puerta del CPE porque el hecho de que se inscriban primero no garantiza que se los convoque a hacer reemplazos y mucho menos en primer lugar", había asegurado Taboada, determinación que muchas personas con la necesidad de trabajo decidieron no escuchar y quedarse igual en la puerta del CPE con la esperanza de estar en los primeros lugares de ese listado.

Por su parte, Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE comentó a LMN que se decidió este modo de inscripción personal porque si no "se iban a inscribir 10 mil personas y después iba a ser aún más engorroso determinar quienes habían presentado la documentación correcta y quien no".

"Después hubiera sido muy difícil depurar quien reunía los requisitos y quienes no. Del modo que pusimos en práctica en esta primera etapa tienen que presentar el DNI y título primario o secundario y reciben una constancia de inscripción", describió Quintriqueo, quien además insistió en que si era virtual después se hubiera necesitado un "batallón" de personas para verificar los datos.

Quintriqueo destacó además que lo que pasó con este amontonamiento de personas para inscribirse para cubrir suplencias como auxiliares de servicio en las escuelas de Neuquén demuestran "la alta desocupación que hay en la provincia".

"Creo que ese es el dato más relevador", afirmó el sindicalista y destacó que este llamado es "uno de los pocos lugares con una inscripción pública para acceder a un cargo".

Actualmente el sistema cuenta con unos 6 mil auxiliares de servicio en planta permanente y según calculó el gremialista al finalizar la primera jornada de inscripción esperan anotar a unas 3 mil personas.

Una vez que finalicen las tres jornadas de inscripción, la misma comisión evaluadora es la que estará encargada de revisar los inscriptos legajo por legajo y luego comenzar con los sorteos.

Por su parte, José Luis Tapia, coordinador de prensa de UPCN explicó que el gremio que representa había propuesto que este concurso sea virtual. "YA se hizo en otras oportunidades y salió bien. Si volvíamos con ese modo hubiéramos evitado que tanta gente pasara la noche a la intemperie con tanto frío", concluyó el dirigente.

La inscripción comenzó a las 9 y si bien estaba prevista que fuera hasta las 14, a las 18 aún seguían inscribiendo.