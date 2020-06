¿Por qué podría quedar libre el femicida de Cielo?

El proyecto fue impulsado por el fiscal general José Gerez, quien se mostró satisfecho con el despacho favorable obtenido en la Comisión A. "Un despacho te da la tranquilidad de que los diputados que votaron a favor puedan expresarse ante su partido en el recinto y que ese despacho se va a reproducir dentro de la Legislatura", sostuvo Gerez en diálogo con LM Neuquén, y agradeció tanto a los diputados que acompañaron el proyecto como a los que no, porque "gracias a ello se pudo dar el debate en torno al proyecto".

El despacho, que fue aprobado por mayoría con los nueve votos a favor del MPN y Democracia Cristiana, propone "extender en forma excepcional hasta un máximo de nueve meses" la prisión preventiva en el marco de la pandemia por COVID-19. Así, los legisladores tomaron la propuesta de una de las voces que pasó por la comisión en relación con una extensión inferior de seis meses, pero le sumaron los "tres meses de invierno que se vienen y que también harán difícil concretar los juicios si los testigos o jurados presentan otras enfermedades frecuentes en invierno y cuyos síntomas son compatibles con el COVID-19".

Por último, los legisladores consideraron que "la ley será operativa solo si el juicio se suspendió a causa de la pandemia". Incluso hubo una minoría que proponía modificar el artículo 119 del Código Procesal Penal de Neuquén (CPPN) para "integrar la pandemia" a los casos ya previstos como asuntos complejos (18 meses máximos) sin tener que sancionar otra ley.

Qué pasará cuando venzan

De aprobarse la modificación, los fiscales tendrán que solicitar a un juez de garantías la prórroga con la debida justificación. "La extensión temporal no implica sí o sí los nueve meses más", indicó Gerez.

Lo cierto es que, para los detractores de la modificación, significaría ir contra garantías ya adquiridas y reconocidas por Argentina en pactos internacionales. "Lo que no puede hacer el legislador es manipular el proceso para un hecho ya cometido en perjuicio del imputado", sostuvo Raúl Caferra, defensor oficial.

Es que, bajo el principio de que la ley no es retroactiva, "no se puede aplicar una ley desfavorable a un hecho anterior". Y acá estará la discusión a futuro en caso de aprobarse la modificación del CPPN.

El fiscal general sostuvo que, como antes de la sanción la preventiva no venció, la modificación es aplicable, porque se trata de un proceso en curso. En contraparte, para el defensor oficial, la ley habla de que no se puede aplicar "a hechos anteriores, entendiendo como hecho al delito y no a la cautelar".

"Si hubo un crimen la semana pasada y le dictaron preventiva, no sería aplicable esta modificación", expresó Caferra, y reiteró que no se puede apelar a sentimientos para modificar las leyes, en clara referencia a que el estandarte de este proyecto de la fiscalía fue la imposibilidad de llegar a realizar juicios por jurados antes de que venza el año de preventiva, y resaltando el caso del femicidio de Cielo.

El artículo 22 del Código Procesal Penal de Neuquén establece la validez temporal de la norma procesal: "Las normas procesales no tendrán efecto retroactivo". El artículo 119 dicta la duración de la prisión preventiva: "No podrá durar más de un año, salvo lo dispuesto para delitos complejos. Vencido el plazo, no se podrá decretar una nueva medida privativa de libertad".

Escobar-femicida-de-Cielo.jpg Sebastián Fariña Petersen

“Se tiene que quedar ahí pase lo que pase”

Ante la presentación del proyecto de ley por el fiscal general, LMN consultó a Melisa López, la hermana de Cielo, al respecto. "Se tienen que quedar ahí, es lo justo, pase lo que pase afuera", resaltó la joven sobre todos los que están en prisión preventiva, en el medio del clamor social por la domiciliaria a ciertos detenidos y condenados en el marco de la pandemia.

Luego, en clara referencia a Alfredo Escobar, Melisa expresó: "Ojalá se apruebe, pero yo quiero justicia antes de que pase un año, él hizo todo en apenas horas".

Cabe recordar que de acuerdo con la teoría de la fiscalía, Escobar pasó a buscar a Cielo (18 años) por la casa de ella la madrugada del 13 de septiembre y se dirigieron a su vivienda. Allí, la violó y la mató de un golpe en la cabeza, luego la descuartizó en el fondo del terreno y trasladó su cuerpo en un vehículo (aún no se comprobó en cuál fue) hasta el río Limay, en la zona de los espigones de China Muerta, donde finalmente lo arrojó. Por casualidad, dos pescadores hallaron parte del cuerpo de la joven el domingo al mediodía y luego los buzos encontraron el resto.

Tras una intensa investigación, el martes, cuando pretendía cruzar el puente hacia Río Negro junto a sus padres en una camioneta, Escobar fue detenido por la Policía neuquina y, al día siguiente, la Justicia lo acusó de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y homicidio doblemente agravado, por criminis causa y por femicidio.

La causa fue elevada a juicio por jurados y tenía fecha de realización del 4 al 8 de mayo.

Recuadro-página-12.jpg

LEÉ MÁS

Hermana de Cielo López pide que los presos no salgan

Hermana de Cielo: "Necesitamos un cierre para respirar"

Renunció la defensa del femicida de Cielo López