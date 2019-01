Al acercarse, encontraron un hombre, de 23 años, saliendo del lugar con intenciones de fuga pero fue detenido. En el comedor se constató daños en una pared de madera y el faltante de gárrafas de gas y hoyas.

Patricia Céspedes, responsable del lugar, contó a LU5 que es este fue el segundo episodio en tres días, ya que el domingo sufrieron un robo similar. "Quisieron llevarse una cocina industrial, rompieron las puertas, pero no pudieron", añadió.

"Acá comen 20 abuelos, pero atendemos a 50 en total, a algunos discapacitados se las llevamos a su casa. Hoy no tienen comida", dijo y agregó que ella pasó a las 21 y estaba lleno de móviles policiales en la esquina.

"Hoy no hay almuerzo, algunos no se llevan la mercadería para cocinar en sus casa. No podemos trabajar así", concluyó Céspedes.

comedor-2.jpg Juan Carlos Díaz

