Por temor no fue a consulta médica y murió: le detectaron covid

Sorpresa y dolor causó en el hospital cipoleño la muerte de una paciente joven, de apenas 33 años, que padecía hipertensión, pero no se trataba; y dio positivo para Covid-19 . El personal de Salud todavía no sale del desconcierto.

Por temor, la paciente no había hecho la consulta oportuna y esperó en su casa hasta último momento. Cuando llegó a la guardia ya era tarde. Los médicos intentaron reanimarla, pero no lo lograron. Su familia tampoco sabría que tenía antecedentes. La mujer tenía cinco hijos.

"Por favor, cuando tengan síntomas respiratorios consulten a dónde puedan. No esperen hasta último momento y respeten las pautas para la vida con pandemia", enfatizó María Luz Riera, al frente de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica.

La directora del hospital cipoleño, Claudia Muñoz, también insistió reiteradas veces con hacer la consulta oportuna, sobre todo si los pacientes presentan otras patologías de base, como fue el caso de la novena víctima cipoleña.

"No se dejen estar. Tomen todos los recaudos, pero consulten. No se queden en casa esperando, porque así es como se puede complicar la situación y llegar a un resultado fatal", advirtió.

Reconocieron que en el hospital están "anonadados" con lo sucedido, porque en cualquier caso es más previsible que el coronavirus se cobre la vida de adultos mayores, más aun si estos presentan enfermedades crónicas no transmisibles cómo diabetes, hipertensión, obesidad, entre otras. De alguna manera, se puede asimilar mejor.

"Pero cuando pasan este tipo de cosas (en alusión a la paciente), te golpean mucho", confesó Muñoz.

La nueva víctima fatal de coronavirus llegó a la guardia durante la madrugada del miércoles y falleció. No hubo manera de compensarla. "Entró con un paro cardiorrespiratorio, se le hizo reanimación, pero no salió", agregó la directora del hospital.

Fue debidamente hisopada, y dio positivo.

No es la primera vez que ingresa una persona sumamente crítica, con un cuadro de insuficiencia respiratoria a la guardia del hospital, donde luego se corrobora que es positiva para coronavirus. No obstante, el estado de esta mujer no dio tiempo a nada. "La sintomatología de la enfermedad puede ser leve y en horas transformarse en un cuadro grave, como nos ha pasado con algunos pacientes", contó Muñoz.

Si bien reconoció que cada uno es dueño de su cuerpo, desgraciadamente esta paciente cursaba una enfermedad que no trató, y a pesar de que presentaba algunos síntomas compatibles con Covid-19, permaneció en su casa hasta último momento. "Ella y su familia no imaginaban que podía estar enferma de coronavirus; y por temor, la paciente no quiso hacer la consulta oportuna", comentó Muñoz.

Por eso, para no ir de un extremo a otro, de asistir a los centros de salud por cualquier cosa, a dejarse estar en la casa, insistió con la consulta oportuna, sobre todo si hay factores de riesgo. "No dejemos patologías sin control", cerró.

Desde el hospital, pidieron a la población que tenga paciencia porque la entrega de los cuerpos ya no es como antes. Demora un poco más, en tanto por protocolo hay que hisopar a todas las víctimas y esperar los resultados de la muestra. Es así desde que inició la pandemia de coronavirus.

La familia de la mujer fallecida por Covid-19 ya fue aislada.

Los positivos

De acuerdo al último informe epidemiológico que elaboró el hospital Moguillansky, el miércoles había 50 casos positivos activos, dos altas y 177 personas aisladas por ser contactos estrechos de los pacientes.

La situación sanitaria en la ciudad es compleja. Tanto por Covid-19 como por otras patologías, el hospital tiene el 90% de las camas ocupadas.

A nivel provincial, los casos positivos activos son 408. Hay 142 de General Roca, 125 de Bariloche, 50 de Cipolletti, 22 de Ingeniero Huergo, 23 de Villa Regina, 16 de Cervantes y 15 de Allen, las ciudades más complejas.

Además del caso cipoleño, hubo otras tres personas que murieron con coronavirus. Un hombre (48) de Roca, con antecedentes cardiovasculares; una mujer ( 86) de Huergo, con hipertensión; y un hombre (91) de Bariloche, con antecedentes de una enfermedad neurológica.