Positivo cambio de equipos para Urcera

En el TC, después de Paraná, cuando abandonó en el cuarto giro de la final, Urcera anunció el cambio de equipo de Laboritto Jrs a JP Carrera, pensando en el 2019. Sin embargo, los resultados se fueron dando progresivamente, lo que le permitió ingresar entre los tres de último minuto y llegar a la última carrera con chances, escasas, del título. Fue 9° en La Pedrera, 14° en La Pampa, 10° en Olavarría, 12° en San Juan y 3° en San Nicolás. Terminó 6° en la Copa de Oro y 11° en el campeonato.

En tanto, en el TN corrió tres fechas con Larrauri Racing, en Río Cuarto, San Luis y Viedma, en las que cosechó dos pole, una serie y dos 4° puestos. En el campeonato cerró en la 9ª ubicación.

3 Los equipos en el turismo carretera

Manu urcera inició el año con Las Toscas Racing, cambió a Laboritto Jrs. hasta la décima fecha y luego pasó a JP Carrera.

Manu: “Sobre el final he podido revertir mi año”

el proyecto deportivo Honda arribará al Súper TC 2000 y Manu urcera quiere ser parte. Juan Ángel Rosso, Santiago y Manuel Mallo son los pilotos que por ahora tendrían una butaca asegurada para el 2019, y urcera es el postulante al cuarto Honda Civic. Manu se refirió, en Carburando, a esta oportunidad: ”está la charla pendiente con Honda. en lo personal, claro que me encantaría estar dentro del proyecto deportivo con Víctor Rosso, pero aún no hay nada definido. estoy muy entusiasmado y espero que se pueda dar. no quiero tener un 2019 como fue el 2018, con muy malos resultados”. “Sobre el final del año he podido revertir mi año deportivo en Turismo Carretera con un podio; en Turismo nacional, a partir del cambio de equipo, fuimos más protagonistas y cerramos el año con buenos resultados; y en Súper TC 2000 el objetivo es el mismo”, manifestó el rionegrino