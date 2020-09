Postpandemia: concejales proponen reducir tasas y gastos

El concejal de la oposición adelantó que solicitará la próxima semana una reunión con el equipo económico del Ejecutivo municipal para abordar el proyecto de ordenanza por el tema tarifario.

Sostuvo que pondrá a consideración del análisis del intendente un proyecto de ordenanza para reducir la cantidad de tasas y simplificar esa ordenanza tarifaria, “para que sea entendible y para que no existan sorpresas”.

“Queremos una tarifaria mucho más simplificada, la ordenanza actual tiene entre tributos y tasas tiene 300 importes, es una tarifaria extensa, confusa, que genera una multiplicidad de procedimientos para los contribuyentes que le llevan tiempo y dinero”, dijo en declaraciones a LU5

Ejemplificó que en el caso de la construcción, en la ciudad se declaran 300 mil metros cuadrados por año, que genera una actividad económica de 500 mil dólares que hace su derrame en obreros, arquitectos y corralones de materiales.

"Es una actividad para incentivarla porque genera muchos puestos de trabajo. Simplificar esa parte de la tarifaria es central para esta postpandemia, que nos va a dejar una actividad económica muy reducida. Y la construcción es un disparador importante, por eso queremos reducir tasas en los derechos de edificación", añadió Bermúdez.

E indicó que insistirán ante el Ejecutivo para analizar reducción de gastos municipales. “El año que viene vamos a tener una elección a concejal. Neuquén es la única ciudad en la provincia que elije concejales cada 2 años, es la única. La próxima elección del 2021 le va a costar a los contribuyentes de la ciudad 100 millones de pesos”, puntualizó Bermúdez.

Dijo que en la medida en que se puedan reducir gastos, se pueden simplificar impuestos municipales. “Ahí hay un elemento a debatir, 100 millones de pesos para una elección que la tiene solamente Neuquén en la provincia”, señaló el concejal aunque sostuvo que no se podrá modificar para las elecciones del 2021.

Bermúdez dijo que “con la tasas de desocupación y con la tasa de pobreza que vamos a tener en la postpandemia no se va a poder exigir las misma cantidad de tasas cuando esta realidad no existía”. Estimó una caída en la recaudación y para que el municipio pueda mantener el mismo nivel de obra y de servicios tendrá reducir un gasto como el de las elecciones.

“No creo que hoy sea una posibilidad afrontar elecciones que cuestan 100 millones de pesos, cuando nadie las tiene en la provincia, con una situación de 12 mil personas despedidas en la ciudad, con más de 200 comercios cerrados y con esta situación económica que tenemos”, destacó.

Dijo que el no llevarlas a cabo no la hará menos democrática que lo son las ciudades de Plottier, Centenario o Zapala, las cuales no tienen elección intermedia.

“La pregunta es si estamos en condiciones de que cada vecino ponga patentes de rodados, derechos de edificación, derecho de cementerio, retributivo, licencia comercial en una situación que va a generar 100 millones de pesos y que nadie en la provincia de Neuquén lo tiene”, reiteró.