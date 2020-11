Predicciones del horóscopo para este martes 24

Tauro | Del 20 de abril al 20 de mayo

El horóscopo de Tauro indica: si participa puede marcar una diferencia. Compartir sus preocupaciones y hablar en nombre de los menos capaces le dará un sentido de pertenecer y alentará alianzas más fuertes con gente de todos los ámbitos de la vida. No se enfade, entre en acción.

Géminis | Del 21 de mayo al 20 de junio

De acuerdo con las predicciones del horóscopo, aflorarán problemas emocionales si no ha sido directo acerca de cómo se siente y lo que quiere hacer con su vida. Aclare las cosas y estará libre de avanzar y hacer las mejores elecciones para usted.

Cáncer | Del 21 de junio al 22 de julio

Las predicciones de este martes indican: saque el mayor provecho de su día. Participe en charlas con gente que lo puede ayudar a avanzar. Alimentar sociedades y tomar el control de situaciones que le preocupan debería ser su meta. Alentar el romance realzará su vida.

Leo | Del 23 de julio al 22 de agosto

Según el horóscopo, su propósito debería ser estabilizar sus relaciones con sus pares, las personas más jóvenes de su vida y alguien con quien comparte los secretos más profundos. Las charlas producirán cambios que pueden disminuir su estrés y ayudarlo a relajarse

Virgo | Del 23 de agosto al 22 de septiembre

El horóscopo manifiesta: apóyese en su intuición para que lo ayude a descifrar qué sucede entre usted y alguien cercano. Se debería considerar un cambio de actitud, y debería tener lugar una charla abierta y honesta si quiere estabilizar su vida.

Libra | Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Este martes, según el horóscopo, enfóquese en traer dinero, no en gastarlo en cosas que no necesita realmente. Aflorarán problemas con los mayores o con figuras de autoridad si no se ha ocupado de sus responsabilidades. No haga cambios basados en una información escasa.

Escorpio | Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Según el horóscopo, aparecerá una gran oportunidad si toma parte en un evento de caridad o en un grupo que está luchando en nombre de una preocupación que comparte. Aumentará su reputación si se vuelve un embajador de una causa en la que cree.

Sagitario | Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Elija sabiamente sus palabras cuando trate con situaciones difíciles. Busque cualquier oportunidad para realzar su vida. No acepte las responsabilidades de otros o quedará corto cuando se trate de sus propias ganancias.

Capricornio | Del 22 de diciembre al 19 de enero

El pasado lo puede ayudar a hallar respuestas. Escuche a su cuerpo y a su corazón, y le serán reveladas las respuestas que está buscando. No complique más una situación hasta que se haya ocupado de problemas pendientes.

Acuario | Del 20 de enero al 18 de febrero

Hacer memoria lo ayudará a poner en perspectiva lo que está tratando actualmente. Puede hallar soluciones que conviertan lo negativo en positivo, permitiéndole avanzar y lograr su meta. La acción física dará resultados.

Piscis | Del 19 de febrero al 20 de marzo

El horóscopo de este martes indica: Revise viejos sueños y aspiraciones y descubrirá una forma de promover algo que siempre quiso hacer. No deje que nadie lo desaliente de llevar sus planes a cabo. Apunte a que hacer ganancias personales sea su mayor prioridad.