Predicciones del horóscopo para este martes 5

El horóscopo de este martes indica que últimamente no parás de plantearte algo, ya que parece que no puedes manejar ciertas situaciones. No te lo tomes por el lado negativo, dado que hay algo de bueno en ello. La actual conexión de Júpiter y Neptuno te insta a apartarte a un lado y dejar que mientras tanto se produzca algo significativo.

Géminis | Del 21 de mayo al 20 de junio

Las predicciones del horóscopo indica que este martes, deseas que todo hubiese sido más positivo o haber podido cambiar cierto final. No mires atrás, sino al futuro, que se plantea más positivo de lo que imaginas.

Cáncer | Del 21 de junio al 22 de julio

Las predicciones de este martes le recuerda que temer la oscuridad es algo normal, ya que aterra no poder ver lo que está al frente. Sin embargo, hasta en las situaciones más horribles, serás capaz de encontrar un lado positivo o cierto valor. Hoy sacá tu mentalidad positiva a relucir.

Leo | Del 23 de julio al 22 de agosto

Según el horóscopo, en algunas ocasiones, por mucho que te esfuerces, sueles pensar que no conseguís tu objetivo. Debés saber que eso hoy no sucederá. Este martes vas a recoger todo lo que has cosechado.

Virgo | Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Las predicciones del horóscopo: tenés que dejar de centrarte en lo malo, para que no te veas envuelto en una espiral un tanto conflictiva. Este martes no te alegrarás por dejar algo atrás. Así lo aseguran Júpiter y Neptuno, que hoy se conectan y conseguirán que sientas agradecimiento.

Libra | Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Este martes, tenés la posibilidad de disminuir esa carga que tienes. Si le plantas cara a eso que has estado posponiendo durante tanto tiempo, conseguirás avanzar poco a poco.

Escorpio | Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Según el horóscopo, muchas personas consideran que no aprendes hasta que no experimentas una mala experiencia. Pero si escuchas lo que el resto tiene para decir, seguro que comprenderás muchas cosas. E incluso agradecerás que hayan hablado con nosotros abiertamente de lo que han pasado. Este martes no creas que la única forma de avanzar es tomando la vía complicada.

Sagitario | Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Dado que este martes Júpiter, tu planeta regente, establece una conexión con Neptuno, se te aconseja que, antes de decidirte por algo, evalúes bien la situación.

Capricornio | Del 22 de diciembre al 19 de enero

Si te encontras muy agobiado y ansioso, debés hacer todo lo contrario, y no permitir que nadie se adentre en tu mundo. En estas situaciones, hasta las personas más saludables discrepan. Quizá, este martes te toque intentar entender a una persona que no se encuentra en su mejor racha.

Acuario | Del 20 de enero al 18 de febrero

Si de verdad queremos que algo ocurra, debemos decirlo. Pero, si lo que hacemos es justificarnos constantemente, lo único que logramos es torpedearnos a nosotros mismos. Ha llegado el momento de que te plantees qué es lo que buscas de verdad.

Piscis | Del 19 de febrero al 20 de marzo

El horóscopo de este martes: es la hora de que establezcas los términos de cierta tregua. Dado que Júpiter conecta con Neptuno, tu regente, si te perdonas a ti misma todo irá a mejor.