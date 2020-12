Preocupa exponencial alza en la demanda de atención de varones violentos

SFP_Actividades-por-violencia-Ciudadania-(11)-Principal.jpg Sebastián Fariña Petersen

“Ha habido un incremento muy interesante de las situaciones que entran en el Poder Judicial. En marzo se judicializaban alrededor del 15 o 20% y hoy, en el medio del aislamiento, el nivel de judicialización de las situaciones llega hasta el 90 o 95%. El incremento es altísimo y, si bien no todas esas situaciones llegan al dispositivo, hay muchas que sí empezaron a llegar y eso hace que hoy tengamos una demanda mucho más alta de atención”, explicó Andrade durante una entrevista con LM Neuquén.

Este exponencial incremento se dio a partir de agosto y, según Andrade, fue “muy notorio”. “Es cuando nosotros empezamos a no poder contener la demanda. En agosto se arma una lista de espera que hasta el momento no podemos disminuirla. Tenemos en la actualidad 30 varones que están en situación de espera porque hemos perdido recurso humano y no hemos podido recuperar”, marcó.

El referente del DAV dijo que, desde su puesta en funcionamiento en 2018, las expectativas de atención fueron superadas ya que tenían previsto un cupo de 120 varones por año y hoy han pasado más de 380 personas. "La lista de espera se va a ir acrecentando porque todavía no tenemos vías de resolución pronto. El proceso es muy largo, hay varones que están hace dos años, desde que empezó el dispositivo, no es que uno va liberando cupos", precisó.

Más riesgo para las mujeres

Andrade marcó que la preocupación hacia adentro del dispositivo tiene que ver con la acumulación de situaciones que no pueden ser abordadas y, en consecuencia, el riesgo que implica para las mujeres.

“Nuestra preocupación tiene que ver con que se van acumulando situaciones. Hace un mes teníamos 24 y hoy tenemos 30 adultos de distintas situaciones. Varias de código A, es decir, donde hay riesgo inminente y no podemos hacer ningún tipo de intervención porque no hay personal para poder hacer esa intervención”, afirmó. Algunos varones están en lista de espera hace dos meses.

Explicó la importancia de intervenir en el “ciclo de la violencia” y poder colaborar en su ruptura. “En el momento en que la mujer pide ayuda es cuando más fortalecidos tenemos que estar para poder acompañar ese proceso. Cuando nosotros como Estado no podemos dar esa respuesta, aparece no solo la decepción sino que muchas veces la resolución es volver con el varón. Es un callejón sin salida, por eso es tan importante que la intervención del Estado sea fuerte”, reconoció el funcionario.

Incremento de cautelares

El exponencial incremento de la judicialización de las causas significa el crecimiento de la cantidad de medidas cautelares impuestas por el fuero familiar del Poder Judicial. Es decir, no están incluidas las denuncias del ámbito penal, a cargo de la Fiscalía de Violencia de Género ni de Delitos Sexuales.

¿Por qué se dio este incremento del 20% en marzo al 90% durante el aislamiento por la pandemia de coronavirus? El titular de la Oficina de Violencia, Juan Pablo Durán, explicó que hubo dos factores determinantes: más cantidad de denuncias y más agilidad para resolver las causas por la virtualidad implementada.

"Primero, hubo un incremento en la demanda y la cantidad de situaciones que hubo en la pandemia. Y la celeridad en las medidas cautelares ha provocado que haya mayor cantidad de población masculina con restricciones, inclusive excluidos del hogar. La celeridad de las medidas cautelares hace que los dispositivos de atención sean mucho mas rápidos, al ser electrónicos", sostuvo Durán a LM Neuquén.

Pablo-Durán.jpg Juan Pablo Durán, titular de la Oficina de Violencia.

Falta de personal

Actualmente, el personal del DAV está integrado por ocho profesionales y tienen un faltante de tres. Funcionan tres duplas psicosociales para el área de adultos (tres psicólogas y tres trabajadoras sociales) y una dupla que atiende a jóvenes y adolescentes de 16 a 27 años, compuesta por una psicóloga y una socióloga. “Estamos a la espera del ingreso de dos trabajadoras sociales y una psicóloga”, subrayó el referente del dispositivo, Mauro Andrade.

La baja de estas tres profesionales se dio a principios de octubre y, hasta el momento, no tienen novedades sobre su reemplazo. “No hemos tenido novedad de que se incluya nuevo personal, por lo cual estamos trabajando con un 80% de capacidad y frente a eso tenemos 30 personas que no hemos podido siquiera tener un contacto telefónico”, afirmó.

Andrade señaló que es la primera vez desde su conformación que enfrentan una situación tan grave y la preocupación es notoria. "Nunca tuvimos la necesidad de hacer una lista de espera porque iba fluyendo, de modo que la relación entre las bajas y las altas siempre iba acompañando. Ahora no solo se pone sobre la mesa la pérdida de personal sino que el incremento de las situaciones nos lleva a estar en esta situación", ratificó.

Uno de los principales problemas para el personal del dispositivo es que los profesionales no forman parte de la planta permanente, al igual que lo que ocurre con las operadoras de la Línea 148 y otras áreas del Ministerio de Ciudadanía. Esto significa que ejercen su trabajo bajo la figura de “planta política”, es decir, sin ningún Convenio Colectivo de Trabajo que regule su actividad.