Allegados al cuerpo técnico boquense suponían que podría ser probado entre hoy y mañana, pero debido a que ayer tampoco se entrenó, es muy factible que lo cuiden para que pueda jugar ante Atlético Tucumán.

Cabe recordar que la lesión de Nández (cuando aún estaba la posibilidad de que fuera transferido al fútbol italiano, que después no prosperó) empezó como un traumatismo en un dedo de su pie izquierdo, producto de un golpe en una práctica, y ahora se transformó en algo más complicado que preocupa a Gustavo Alfaro.

El mediocampista uruguayo, que estuvo a punto de emigrar al fútbol italiano en este mercado de pases, aún no pudo debutar en la competencia oficial en 2019. Se perdió los partidos ante Newell’s, San Martín de San Juan, Godoy Cruz y Belgrano de Córdoba, y al parecer tampoco estaría frente a Lanús en La Bombonera. De no creer.

4 partidos ya se perdió en este 2019 el charrúa

El volante no pudo jugar ante Newell’s, San Martín, Godoy Cruz ni Belgrano. Ahora tampoco llegaría ante Lanús, el domingo, desde las 19:20.

“Está mucho mejor, pero no hay fecha definida para su retorno. Puede ser esta semana y si no está bien, será la otra. Y si no, la otra”. Jorge Batista. El doctor de Boca intentó llevar tranquilidad, pero...

Carlitos sí estará

Tevez se perfila para volver a ser titular en reemplazo de Mauro Zárate. De esta manera, el capitán de Boca volvería después de estar en el banco de suplentes en el empate en un gol ante Belgrano.

La otra variante sería el regreso de Emmanuel Más como marcador lateral izquierdo en lugar de Junior Alonso, de floja actuación ante el Pirata cordobés.

La duda estaría en el sector izquierdo de la mitad de cancha hacia adelante, donde Alfaro le podría dar descanso a Cristian Pavón, ya que Boca el miércoles 20 jugará su encuentro postergado ante Atlético Tucumán. En ese caso, entraría Emanuel Reynoso.

Un posible equipo sería con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Agustín Almendra, Ivan Marcone, Jorman Campuzzano y Pavón o Reynoso; Tevez y Darío Bendetto.

En otro orden, hoy a las 18 quedará inaugurado en el primer piso del estadio de Brandsen 805 un nuevo espacio de cultura para los socios del club .