Preocupación por colectivos en contramano en Cuenca XV

Nicolás Vázquez pasó un mal momento hace dos semanas cuando al pasar por esa zona tuvo que frenar de imprevisto cuando dos niños bajaron de un colectivo. “Por suerte estaba atento y pude frenar a tiempo, pero fue una situación inesperada”, explicó el hombre.

Ante este susto fue que comenzó varias gestiones ante el Municipio para denunciar esta situación y pedir que los colectivos se estacionen correctamente.

La cabecera de Autobuses Neuquén está sobre la calle Pudu entre Racedo y Casimiro Gómez. “La calle es muy angosta y si encima hay colectivos estacionados de ambas manos se hace muy complicado pasar por ahí”, explicó a LMN el denunciante, quien además confirmó que observó esta situación durante “la mañana, a la tarde y también a la noche”.

colectivo.jpg

Vázquez comentó que circula diariamente por la zona tanto en auto como en moto. “Muchas veces voy trabajando en la moto y al doblar para perfilarse a estacionar en contramano no te ven. Es un verdadero peligro”, aseguró.

El vecino intentó comunicarse con la empresa, pero no obtuvo respuesta, y luego continuó con el Municipio. “Primero quise hablar con el sector de Cuidados al Peatón desde donde me mandaron a GPS, ya que ahí controlan los movimientos de los colectivos. Me pidieron que anote los números de móviles que veo mal estacionados y se los di, aunque aún espero que haya respuestas y esto se solucione”, indicó el vecino.

