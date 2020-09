Preocupación en la vecinal de Área Centro por los que le "perdieron el respeto al virus"

Sayago dijo que tiene la particularidad de que es una zona en la que proliferan edificios, donde sus habitantes tienen zonas en común; sumado al tránsito proveniente de otros barrios de los que estacionan para ir a Parque Norte; y a los jóvenes que se les suele ver reunidos en una cancha o en una plaza.

“La verdad es que preocupa mucho la situación cuando uno ve en el mapa de salud ese punto tan rojo y la cantidad de casos que van surgiendo, y en tan poco tiempo”, señaló Sayago en declaraciones a LU5.

El presidente de la vecinal dijo que circula información que resulta verdadera, pero también circulan cosas que son falsas y eso lleva que "algunos que no terminan de cuidarse tanto". El vecinalista sostuvo que “da la sensación que hay un sector de nuestro barrio que no se cuida o que le perdió respecto al virus. No hay que tenerle miedo, pero sí respeto y mantener las normas de cuidado sanitaria”.

Sayago indicó que a diferencia del resto de los barrios de la ciudad, para ingresar a un departamento es todo un tema. Se complica verificar que se mantengan las normas al tener tantos edificios con tantas áreas comunes a sus habitantes. En el ingreso hay un espacio en común, luego tienen que compartir un hall, posteriormente un ascensor, o la escalera en caso de no tenerlo, y finalmente un pasillo.

No obstante, indicó que tienen listas de Whastapp, cada uno 230 vecinos, donde están incluidos los de la administración de consorcio para mantenerlos al tanto de la información oficial.

Respecto al comportamiento de los vecinos, sostuvo que prácticamente a las 19 ya no hay circulación. “Por la tarde hay más gente en las plazas. Evidentemente hay sectores que no se están cuidando porque de lo contrario no tendríamos puntos rojos. Se ven jóvenes en las canchitas jugando al futbol. El fin de semana colapsa el estacionamiento para ir a Parque Norte, de gente que entra y sale del barrio”, detalló.

El vecinalista apeló a la responsabilidad de los vecinos en este contexto de incremento de casos. “Tenemos que seguir cuidándonos, que seguir manteniendo estas normas sanitarias. Sé que estamos cansados, pero hoy no está fácil el tema. Se está complicando mucho en nuestra zona”, reflexionó.