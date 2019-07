La vedette llamó s su hijo Federico y cuando este llegó acompañado por unos amigos, su padre volvió a desvanecerse. El tercer desmayo ocurrió segundos antes de ser trasladado por los médicos.

"Debilidad, eso pasó. El médico dice que los cambios de posición, sentarse y pararse, le originaron un bajón de presión", explicó hoy a en diálogo con La Nación, el hijo mayor del actor, Mariano Bal.

Y agregó: "Se desmayó un par de veces y lo llevaron al Imac ayer a la noche. A las nueve de la noche me llama Fede y me cuenta esto. En la clínica le hicieron muchos estudios, y no hay nada raro. Faltan algunos resultados. Hay una debilidad muy grande y habrá que buscar la vuelta para que salga y tenga algún tipo de ayuda para recuperar sus fuerzas".

Según señaló Mariano, el equipo médico que atiende a su padre seguirá de cerca la evolución del cuadro de Bal para decidir qué medidas tomar y ver cómo logran estabilizarlo para que pueda volver a su casa.