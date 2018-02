Preocupación por una resolución que dejaría a cientos de alumnos sin transporte escolar

"No acompañamos la resolución 02/18 de transporte firmada por la presidenta del CPE (Cristina Storioni) y puesta a consideración del cuerpo colegiado, que los representantes gremiales, por algunos aspectos en los que no estamos de acuerdo, no avalamos", señaló a LM Neuquén Gustavo Aguirre, vocal gremial por el nivel medio, técnico y superior.

Dijo que la crítica que se le impartió a la normativa es que "los docentes o directivos no le pueden pedir una declaración jurada a los padres, que parece un certificado de pobreza. No lo compartimos y no es una tarea que esté en sus funciones". Al tiempo se mostró a favor de ser flexible a la hora de conceptualizar la distancia en algunos lugares de la provincia atendiendo a las particularidades geográficas del caso.

"Dos hermanos viven en un brazo del Huemul en Villa La Angostura, la niña sube al transporte pero su hermano no puede porque va a la secundaria, a pesar de que hay asientos disponibles. Hay cuestiones puntuales y territoriales que necesitan de cierta flexibilidad y comprensión en cada situación", ejemplificó Aguirre.

E indicó: "Existe preocupación en los directores y supervisores del interior por la interpretación de esa normativa. No acompañamos la norma sino logra tomar en cuenta flexibilizaciones para atender muchas situaciones particulares".

Además, recordó que, de acuerdo a esa norma, la contratación del transporte está en manos de los distritos y lo que ellos plantearon en el cuerpo colegiado es que se aplique cierta flexibilidad porque la literalidad de la norma no resuelve algunos conflictos.

"Más allá de las medidas de ATEN, en un distrito del interior el supervisor me indicó que recién van a llegar a tener transporte a partir del 15 de marzo. No sé cómo va el proceso de contratación pero sí tengo la preocupación de los directivos para que se haga una interpretación amplia, que se tenga en cuenta muchas particularidades para garantizar el derecho a la educación a los chicos", agregó Aguirre.

No tienen transporte para el 5 de marzo

"El 100% de los 300 alumnos que asisten a la escuela vienen en transporte escolar. Hoy por hoy no contamos con transporte para empezar las clases el lunes de 5 de marzo", dijo Gabriela Huerto, directora de la escuela rural 301, distante a unos 7 kilómetros de Plottier.

La directora destacó la preocupación que existe en la comunidad educativa ante la falta de transporte escolar de la escuela rural que no cuenta con alumbrado eléctrico sobre la calle de acceso.

"Aparentemente bajan el transporte escolar por recortes de gastos. El tema es que vienen chicos de sectores próximos a Senillosa donde no cuentan con transporte urbano. También por falta de banco en el centro de Plottier nos envían chicos a los que no les podemos cerrar las puertas", señaló Huerto.

Dijo que recibe alumnos de El Chacay, 2 de Abril, Alas, Alsogaray, Nueva Esperanza y el centro de la ciudad.

"La primera vez que me reuní con autoridades me dijeron directamente que no, luego de explicarles la situación me dijeron que iban a ver. Lo cierto es que hoy por hoy no tengo transporte escolar para el lunes 5 de marzo", observó la directora.

Alumnos de Lago Hermoso sin transporte

Los alumnos de la Escuela 48 de Lago Hermoso, en la zona cordillerana, se quedaron sin transporte escolar para asistir a sus clases. Así lo indicó la directora del establecimiento, Analía Suárez, quien apuntó contra el Consejo Provincial de Educación.

En declaraciones a LU5, Suárez dijo que el problema surge por "las normativas y reglamentos que implementó el Consejo de Educación".

Aten exige su derogación

La comisión directiva de Aten y el plenario de secretarios generales exigen la derogación de la Resolución 0002/18 que modifica las condiciones de prestación del servicio de transporte de escolar.

Según la nueva normativa limita, los padres deben firmar una declaración jurada del grupo familiar conviviente que no supere la canasta básica de $16.000. Además, en los niveles de primaria e inicial, la distancia desde el domicilio hasta la escuela debe ser igual o superior a los 3.000 metros en forma recta; y que no se permitirá el traslado de niñas/os de zonas urbanas a zonas rurales.

"Esta Resolución afecta directamente al derecho a la educación a cientos de estudiantes de la provincia y adhiere a las políticas nacionales de intento de cierre de escuelas, sabiendo que, en la ruralidad, nuestras escuelas son lugares de encuentro para las familias. Y, muchas veces, es el único espacio para pensar realidades diferentes y obliga a las familias a presentar un 'certificado de pobreza' para poder acceder a sus derechos", firma la comisión directiva de Aten.

