Profe youtuber sale a dar pelea contra el bullying

Con 234 suscriptores, Ludi Master no es el canal más famoso de la plataforma de videos, pero sí uno de los más originales de Neuquén, porque se propone una nueva forma de entablar un diálogo con las nuevas generaciones. “Para quienes nos criamos y educamos en una escuela más tradicional, esto puede parecer absurdo”, reflexionó el profesor. Sin embargo, aclaró que el mismo contacto con los estudiantes le demostró que los chicos hoy aprenden de otra manera y que es necesario buscar nuevas estrategias para captar su atención.

Toto asegura que sus alumnos de la Escuela Adventista de Neuquén pertenecen a una generación autodidacta. “En Youtube aprenden todo, son consumidores de tutoriales para todo, y eso demuestra que las formas de aprender cambiaron”, resaltó.

Por eso, el profesor se animó a enfrentar su temor al qué dirán y, hace cuatro meses, creó su propio canal. Allí, utiliza disfraces, pequeñas actuaciones, animaciones y fotos o videos virales para difundir valores positivos en sus alumnos.

“¿Para qué te sirve ir a la escuela?”, “¿Sos adicto al celular?”, “¿Qué cosas no vale la pena hacer para ser popular?”, se pregunta Toto en sus propuestas semanales. De ese modo, busca incentivar a los alumnos de sexto para que estudien, respeten los consejos paternos y no resignen sus valores en busca de la aceptación de los demás.

Toto no enseña los contenidos curriculares por Youtube. Aunque esos conceptos los deja para el aula, sí ofrece importantes lecciones que pasan desapercibidas en medio de sus hilarantes actuaciones y un lenguaje que sabe interpretar la forma en que los chicos se comunican hoy.

Con frases como “¿Me pasás la tarea por Whatsapp?” o “Sé que te dan ganas de jugar Clash Royale, pero tenés tarea”, el hombre demuestra que conoce las inquietudes y los hábitos de los más chicos, y así logra generar una empatía que sirve como puente.

Lejos de considerarlo un canal aburrido que forma parte de las obligaciones escolares, los mismos alumnos comentan cada publicación o cumplen con la consigna que pide Toto: “aplastar el ‘me gusta’” para demostrar su apoyo al profesor. Su popularidad incluso excedió el aula de sexto y ya cosechó seguidores en otros grados.

“Mis alumnos fueron el motor, ellos me motivaban a publicar y cuando ando corto de tiempo, me reclaman un nuevo video”, aseguró el docente, quien aclaró que los chicos no sólo demuestran su interés con los comentarios, sino que incluso le piden ser parte de cada emisión. Dos alumnos ya participaron de una grabación donde le hacían una entrevista al profesor, y hay otros que aún esperan para juntarse a grabar un nuevo video.

Una nota regional que se hizo viral

No es la primera vez que Alberto “Toto” González llega a los titulares por su creatividad en el ejercicio de la docencia. A fines de junio, cuando Boca se consagró campeón, el docente e hincha de River les envió una nota de felicitación a sus alumnos xeneizes que se viralizó por las redes sociales.

Aunque el fanatismo de Toto lo llevó incluso a asociarse a su club, el docente envió la nota para fomentar la tolerancia entre sus alumnos y oponerse a las actitudes violentas que muchas veces rodean al fanatismo deportivo. Luego de que su gesto se difundiera por LU5 y LM Neuquén, su historia llegó incluso a otros medios nacionales que destacaron la actitud del profesor.