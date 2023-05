Profesionales de la Salud paran otra vez en toda la provincia

Si bien desde el sindicato manifestaron una cauta expectativa ante el nuevo gobierno que asume el 10 de diciembre, entienden que el panorama no cambiará demasiado hasta el 2024.

Ferrari sostuvo que mantuvieron reuniones previas a las elecciones con todos los espacios políticos, también con Rolando Figueroa e inclusive con el oficialismo, que antes no los recibían. E incluso “hace diez días estuvimos reunidos con Gloria Ruiz, en calidad de intendenta de Plottier, siendo esta localidad epicentro de la debacle del sistema de salud”.

El referente sindical dijo que “en los dos casos, coinciden con el diagnóstico que hacemos desde Siprosapune, no sólo eso, sino que se han expresado públicamente, en el caso de Luciana Ortiz Luna, de la necesidad de un proyecto que regule el trabajo de las y los trabajadores profesionales de salud pública y que ayude que no haya este éxodo tan marcado de trabajadores altamente calificados”.

Recordó que incluso Ortiz Luna sostuvo que era “una barbaridad que un trabajo que se estaba haciendo en la Legislatura haya sido frenado desde la conducción de un sindicato que no tendría que incidir en debate parlamentario”, en alusión a las trabas que puso el gremio ATE para frenar el debate de la ley de carrera profesional.

Ferrari aseguró que Ruiz, como intendenta y vicegobernadora electa, se comprometió con la comisión directiva de Siprosapune a que cuando se sepa quién va a ser el próximo/a ministro/a de salud, tendrá un contacto previo a la asunción del 10 de diciembre.

“Dijo que ella viene viendo la debacle y la falta de atención en el hospital público y de los centros de salud, que eso le preocupa sobremanera, al igual que la atención ambulatoria, pediátrica, de adultos y de salud mental”, puntualizó.

Paro salud- Siprosapune- Hospital Plottier.jpg Gentileza Siprosapune (Archivo).

Los agentes sanitarios denunciaron que el hospital de la vecina ciudad no sólo tiene déficit de recursos humanos, sino también desabastecimiento de insumos. Indicó que en clínica médica en Plottier también hay algunas guardias sin cubrir.

Agregó que no es por medidas de fuerza, sino que se debe a una situación prolongada de desatención de la salud de la población. “Es a lo que nos llevó este convenio colectivo de trabajo, no hay prácticamente tarea ambulatoria, consultorios, actividades programadas”, describió e indicó que se limita a la internación, guardia, pos guardia, emergencias, pero no se hacen prácticamente los controles y cuidados de salud.

“Se puede tener un grado de expectativa, igual el oficialismo actual salió en mayo de 2021 diciendo que se iba a discutir el proyecto de ley de carrera profesional, que lo tenían dormido desde tres años antes, y si bien se hizo un trabajo a conciencia (con salud) terminaron haciendo una pantomima. Bajaron el pulgar y se frenó todo tipo de labor parlamentaria respecto a ese proyecto”, reflexionó Ferrari.

Sin guardias en Pediatría del Hospital Cutral Co- Plaza Huincul

El referente de Siprosapune dijo que, en el caso de Pediatra de Hospital de Cutral Co- Plaza Huincul, para este viernes y sábado no están cubiertas ni siquiera las guardias mínimas para poder atender a las y los niños, neonatos, y/o adolescentes que requieran atención de urgencia, internación o derivación.

Explicó que el Servicio de Pediatría se encuentra con un plantel sumamente disminuido: un especialista requiere una intervención quirúrgica, otro tiene un problema familiar importante, y otros están con capacitaciones.

“La repuesta de las autoridades es ‘arréglense con lo que hay’ y no nos dan respuesta desde la Subsecretaría. Presionan a los trabajadores para que hagan la cobertura, totalmente desgastados y con falta de licencia desde la pandemia, en vez de que para arriba hacerse cargo de que no se puede trabajar con menos del plantel que se requiere”, cerró el médico.