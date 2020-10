Prohibidos los picnics: qué se podrá hacer este domingo

Con temperaturas algo más frescas pero un sol pleno, el domingo invita a los neuquinos a disfrutar de la primavera en los espacios verdes. Sin embargo, a partir de las nuevas medidas de aislamiento social definidas por el gobernador Omar Gutiérrez, no estará permitido que los peatones se sienten sobre el pasto a tomar mate o compartir un picnic.

Para este domingo se espera una temperatura máxima de 21 grados. Como ya es habitual, la circulación vehicular no estará permitida durante ese día. Sin embargo, son muchos los neuquinos que suelen copar las plazas y el Paseo de la Costa para tomar mates, individuales o en grupo, en las temperaturas agradables.

Desde el viernes, y ante el incremento de casos positivos de coronavirus, el gobierno de la provincia dispuso nuevas medidas para siete localidades con transmisión comunitarias del virus, entre las que se cuenta la capital provincial. Así, se dispusieron nuevos horarios de circulación y otras normativas para reducir la circulación y contener el avance de la pandemia.

ON - Paseo de la Costa dia de la primavera (2).jpg El domingo habrá más controles para los que se acerquen al Paseo de la Costa. Omar Novoa

Si bien muchas personas solían sacar provecho de los espacios verdes para instalar sus reposeras o lonas y tomar mate bajo el sol, las nuevas medidas restringieron esta posibilidad. La secretaria de Capacitación y Empleo de la Municipalidad, María Pasqualini, señaló que ya no se puede permanecer en estos lugares.

"Se va a poder transitar en bicicleta, peatonalmente, en patineta. Lo que no se va a poder hacer es quedarse en el lugar, no van a haber reuniones sociales, sí transitar. No se va a poder tomar mate, jugar a las cartas”, sostuvo la funcionaria.

De este modo, el domingo será la opción para aquellos que quieran hacer salidas recreativas a pie, en bicicleta o en otros medios de movilidad como monopatines o patinetas. Por el momento, la primavera no podrá disfrutarse con picnics.

Desde la Municipalidad recordaron que, para el resto de la semana, rige la circulación por terminación de DNI en las salidas recreativas y para hacer compras. Así, los lunes, miércoles y viernes podrán salir aquellos con terminación par, mientras que los martes, jueves y sábados podrán circular los que tienen terminación impar.