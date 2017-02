Proponen castigar a los servicios que no cumplen

Neuquén.- El bloque UNE-PN presentará la próxima semana en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza bajo el lema “Servicio que no prestan, servicio que no cobran”. La iniciativa buscará que la gestión municipal tenga un rol activo y de contralor en defensa de los consumidores capitalinos.

El concejal Fernando Schpoliansky explicó que la normativa de “usuarios indemnizados” pretende crear un control de calidad de las empresas prestadoras de servicios en la ciudad, ya sea de telecomunicaciones, transporte público, electricidad o agua, contrato de concesión mediante.

Dijo que no se añadirían gastos al presupuesto municipal porque podría incorporarse al ámbito de la Subsecretaría de Comercio, para que la oficina certifique con sus inspectores que el usuario no cuenta con el servicio.

“A veces el vecino no cuenta con el servicio de internet, de electricidad o de agua y no obtiene un resarcimiento por ese incumplimiento. El Estado es el que debe respaldar al consumidor”, puntualizó.

“Queremos que el Estado municipal se involucre, respalde y no deje desamparado al vecino consumidor al que no le cumplieron con la prestación del servicio”. Fernando Schpoliansky. El concejal de UNE-PN presentó el particular proyecto de ordenanza.