Proponen sacar la licencia a los que circulen sin justificativo

"Lo hablé con Mariano y me dijo que está de acuerdo en endurecer los controles ya que hay un sector mínimo de la sociedad que aún no tomó conciencia la situación de salud pública que estamos viviendo y no cumple la cuarentena y resulta necesario aplicarle más medidas para impedirles que salgan de sus casas", explicó en declaraciones a LU5.

El legislador de la ciudad contó que ayer tuvo que salir de su casa para ir a una reunión con el intendente en el Municipio y que notó mucha circulación de personas y vehículos.

Con este proyecto se busca que la Policía tenga la potestad de retener el carnet de conducir si encuentra a un vecino circulando sin justificativo y que luego el juez de faltas pueda determinar una inhabilitación durante 180 días.

Además, los efectivos podrán secuestrar el auto, acción que hoy ya está determinada dentro del decreto presidencial por la cuarentena obligatoria.

"Hay que saber que hasta ayer ya había 38 vehículos secuestrados y 215 personas detenidas con actuaciones realizadas por no cumplir la cuarentena", informó el concejal.

Para tratar este proyecto y otros relacionados con el coronavirus el Concejo Deliberante se reuniría la semana próxima, entre el martes y el jueves.

"Esto va a ser una medida más tratando de disuadir a la gente que sin justificativo decide circular y amenazar la salud del resto", explicó.

