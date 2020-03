Alberto Fernández: "Cada vez que me entero de otro infectado sufro"

Embed

En este sentido, también habló sobre la extensión de la suspensión de las clases. “Prolongar el no inicio de clases, eso puede esperar. Si hay algo no que no urge es el inicio de clases, después veremos cómo compensamos esos días. No tiene sentido subir a un colectivo a un niño o un adolescente para que se infecte”.

Durante el reportaje, el máximo mandatario hizo referencia sobre el estado del sistema de salud y afirmó que fue muy descuidado en la última gestión, pero están haciendo todos los esfuerzos necesarios para hacerle frente a la pandemia. “El sistema de salud argentino no ha sido muy bien tratado en los últimos tiempos. Estuve en un hospital en La Matanza, que se llama René Favaloro, que está terminado desde el 2015 y lo dejaron olvidado. Gracias a Dios, la intendencia de ese partido usó el primer piso para que no sea tomado. Diferente es la situación de otro hospital terminado en esa misma zona, que dejaron que fuera vandalizado… Recuerden que al final ni la vacuna del sarampión teníamos, pero eso no quiere decir que no estemos moviéndonos a gran velocidad para revertir esto”, contó Fernández y agregó en otro pasaje de la entrevista: “En el 2016, el FMI le dio la misión al gobierno de reducir los gastos en salud y el gobierno lo hizo”.

El presidente también mencionó su participación en una teleconferencia del G-20, en la que les propuso a los mandatarios de los estados más poderosos del mundo crear un fondo común para hacerle frente a la pandemia del COVID-19 y no dejar afuera a países como Cuba o Venezuela. “Todos los líderes europeos hicieron referencia a los cuidados que hay que hacer en África, pero también hay que cuidar a todos. Por eso propuse crear un gran fondo que vaya al socorro de los que más lo necesitan y además socializar en el mundo instrumentos para hacerle frente a la pandemia como respiradores y elementos de seguridad. Esto no es un problema que podemos encarar en soledad”.

“Lo que el virus ha demostrado es que uno puede tener mucha riqueza y perder en unos minutos. Ahí es cuando uno se da cuenta de lo endeble del sistema capitalista. Un virus que va contra los consumidores, va también contra los que, hasta con avaricia o necesidad de ganar dinero desmedido, ven como sus imperios se caen”, agregó, como una crítica al sistema capitalista.

Fernández se mostró agradecido con el personal de las fuerzas de seguridad del sistema de salud, y molestó por los que siguen violando el aislamiento obligatorio y con los comerciantes que aprovechan esta crisis para remarcar sus productos. ‘“Los pueblos son los artífices de sus propios destinos’, dijo Perón. Me enojo con los que circulan. Le dije a la ministra de seguridad ‘inflexibilidad absoluta’ para los que violen el aislamiento. Se terminó la paciencia del mismo modo que se termina con los especuladores, que remarcan precios o esconden productos. Estamos pasando un tiempo en el que está en riesgo la vida de la gente y nadie puede hacer eso”.

Por último habló sobre el DNU que congelará el precio de los alquileres y con el que se evitarán los desalojos. “Lo que queremos es tratar de sacarle presión a la gente en un momento difícil. La idea es que no aumenten los alquileres y estamos evitando los desalojos”.

