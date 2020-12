Protagonista de Gambito de dama no sabía jugar ajedrez

"Sabía que había un tablero y que habían unas fichas, pero eso era todo. Así que estoy encantada que mi introducción a este juego haya llegado de la mano de gente tan maravillosa y de los profesores tan fantásticos que he tenido rodando", comentó Anya Taylor-Joy en una reciente entrevista con la presentadora Ellen DeGeneres.

La artista también aprovechó la oportunidad para aclarar que todas las partidas que aparecen a lo largo de la serie son coreografiadas.

Sin embargo, reconoció que cuando filmaba cada escena sentía mucha atracción por el juego y hoy en día sigue practicando ocasionalmente.

"Tengo un tablero con unas piezas preciosas, así que sería una lástima que no lo esté usando. Aunque no lo estoy haciendo tanto como me gustaría", indicó la estrella de Gambito de dama.

Los sacrificios que hizo para alcanzar sus sueños

A mediados del pasado octubre, Anya Taylor-Joy dijo a la Agencia EFE que sacrificó vivir una "adolescencia normal" para prepararse como actriz.

Seguidamente, la estadounidense hizo mención sobre la primera vez que la rechazaron en un casting de televisión.

"La primera vez que me rechazaron, en mi primera audición, lloré mucho, sollozaba, estaba muy molesta, pero al final de eso fue como: 'No reaccionaré así nunca más'. Para sobrevivir en este mundo tenía que entender que, si estás destinada a interpretar un papel, lo harás o sucederá. Y si no consigues el rol es porque no era para ti", sentenció.