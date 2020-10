Protesta al desnudo: fue en calzoncillos al super porque no se puede comprar ropa

Un joven llamado Chris Noden revolucionó galés con una protesta muy original y arriesgada que se hizo viral. Acudió el sábado a comprar a un supermercado en localidad de Newport sin ropa . El hombre solo portaba calzoncillos, medias y zapatillas, con el objetivo de protestar por las nuevas restricciones del Gobierno de Gales , cuyo ministro principal, Mark Drakeford, prohibió la venta de artículos no esenciales, en los que se incluye el sector textil.

Por las dos próximas semanas, mientras dure el confinamiento impuesto, en todo el país no se podrá vender ropa, además de implantar el teletrabajo -solo los trabajadores esenciales podrán acudir a sus puestos-, y el cierre de los comercios minoristas, los dedicados al ocio, la hotelería y el turismo.

En el video, que fue grabado por su esposa y se hizo viral, se ve a Noden empujando un carrito y de fondo se escucha a su pareja decir "la ropa no es esencial". Cuando el joven quiere entrar al supermercado, un trabajador les impidió la entrada.

La televisión británica «ITV» pudo entrevistar al joven, quien aseguró que todo vino por un meme de Facebook, el cual aseguraba que "solo en Gales puedes ir a comprar sin ropa". "Entonces me lancé a hacerlo para demostrar que no puedes hacer nada al respecto", comentó.

"Tan pronto como el miembro de seguridad confirmó que la ropa era importante me puse feliz, porque se pudo demostrar que es un objetivo a tener en cuenta", dijo tras su original y algo frustrada protesta. Cuando se le preguntó acerca de qué le gustaría que hiciera el Gobierno con esta medida, respondió: "Que se bajen los pantalones con esta medida".

"Todos al final podemos encontrar en algo esencial. En estos pasillos del supermercado hay chocolate, alcohol, cerveza... Son básicamente artículos no esenciales. Entonces no sé qué es esencial o no lo es", argumentó Noden.

El 19 de octubre, el Gobierno de Gales impuso un confinamiento "corto" y "drástico" de dos semanas y media para evitar que el coronavirus siga creciendo en el país. "Se pedirá a todos los ciudadanos de Gales que permanezcan en casa", dijo el ministro principal, Mark Drakeford. La noticia provocó protestas en Gales durante el fin de semana y un hombre fue filmado en otro supermercado cortando trozos de ropa. El domingo, el propio Drakeford dejó en manos de los supermercados la decisión de vender o no los productos esenciales.